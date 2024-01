IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle United rozczarowuje swoją postawą w nowym sezonie Premier League

Działacze planują wzmocnienia w czasie obecnego okna transferowego

Priorytetem Srok ma być defensywa. Mają już kandydata jakiego chcą pozyskać

Newcastle i problemy z defensywą

Nie trudno zgadnąć, że chodzi o defensywę. Sroki straciły bowiem w dotychczasowych dwudziestu meczach aż 29 goli. Jak informuje Daily Mirror, działacze Newcastle United są na dobrej drodze, by pozyskać z Crystal Palace Joachima Andersena.

Co godne podkreślenia gracz ten był łączony z przenosinami na północ Anglii już latem. Wówczas, pomimo zainteresowania ze strony Newcastle i paru innych klubów, do transferu nie doszło. Zmienić ma to się jednak w czasie styczniowego okienka.

Wcześniej informowano, że Newcastle będzie zamierzało wzmocnić też atak, pomoc i pozycję bramkarza. Teraz angielskie media przekonują jednak, że priorytetem jest defensywa.

Duński środkowy defensor wyceniany jest na 35 milionów euro. Obecnie jest on ostoją defensywy Crystal Palace, gdzie trafił latem 2021 roku z Olympique Lyon. – Młodszy już nie będę, więc jeśli zdecyduję się na transfer do większego klubu, z pewnością wydarzy się to w ciągu najbliższych sezonów – mówił kilka miesięcy temu 27-letni defensor.

Sprawdź także: Arsenal ma problemy kadrowe przed meczem z Liverpoolem