Tottenham szuka następcy Postecoglou. Rozmawiają z trenerem rywali

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Thomas Frank może zostać trenerem Tottenhamu

Tottenham, choć w Premier League zajął dopiero ostatnie bezpieczne, czyli 17. miejsce w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Jest to efekt zwycięstwa w finale Ligi Europy z Manchesterem United (1:0). Po słodko-gorzkiej kampanii właściciel klubu Daniel Levy postanowił dokonać zmiany szkoleniowca. Z funkcji trenera zwolniony został Ange Postecoglou.

Aktualnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Niedawno okazało się, że Tottenham złożył ofertę Roberto De Zerbiemu, lecz Włoch odmówił. W związku z tym faworytem do pracy z Kogutami stał się inny menadżer z Premier League – Thomas Frank.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak donosi Fabrizio Romano pierwsze rozmowy na linii Tottenham – Frank miały już miejsce. Londyńczycy poczynili duży postęp i są pozytywnie nastawieni ws. podpisania kontraktu z Duńczykiem. Następna tura rozmów ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu.

Thomas Frank to bardzo dobrze znana postać w środowisku Premier League. Od 2018 roku jest zatrudniony jako szkoleniowiec Brentford, z którym w sezonie 2020/2021 awansował do angielskiej elity. Jak dotąd najlepszym jego wynikiem w lidze było zajęcie 9. miejsca w kampanii 2022/2023. Do tej pory prowadził The Bees w 317 meczach, a jego bilans to 136 zwycięstw, 71 remisów i 110 porażek. Wcześniej pracował m.in. w Brondby oraz był selekcjonerem młodzieżowych reprezentacji Danii.