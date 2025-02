Tottenham traci cierpliwość. Postecoglou zagra o posadę

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ante Postecoglou

Postecoglou na wylocie? Najbliższy mecz zadecyduje

Tottenham w tym sezonie spisuje się fatalnie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy mierzył się ze znaczącymi problemami kadrowymi, ale nie jest to wytłumaczenie dla tak słabej postawy na boisku. Po 24 kolejkach Koguty zajmują dopiero czternaste miejsce w tabeli Premier League. Złośliwi zaznaczają, że bliżej im do walki o utrzymanie, a nie o europejskie puchary. Mimo tak fatalnych rezultatów, w gabinetach panowała dotychczas wiara, że Ange Postecoglou to właściwy trener do kontynuowania projektu. Brak widocznej poprawy sprawia, że wątpliwości są coraz większe.

W czwartek Tottenham został rozbity na Anfield 0-4, co przesądziło o odpadnięciu z Pucharu Ligi Angielskiej. Angielski klub wciąż gra w Lidze Europy, gdzie wywalczył bezpośredni awans do 1/8 finału. Okazuje się, że może to nie uratować Postecoglou, który po przegranej z Liverpoolem znajduje się na cenzurowanym. “Give Me Sport” sugeruje, że kluczowy dla jego przyszłości będzie najbliższy mecz z Aston Villą. Koguty marzą o jakimkolwiek trofeum, więc odpadnięcie z Pucharu Anglii może być dla włodarzy nie do wybaczenia.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jeśli Tottenham przegra z Aston Villą, Postecoglou może pożegnać się z posadą. Czeka go więc bardzo trudne wyzwanie, bowiem The Villans na własnym terenie to poważny rywal. Koguty w tym starciu na pewno nie będą faworytem.

🚨 Ange Postecoglou's future at Tottenham will come under the microscope if they lose against Aston Villa. 🔬



(Source: @GiveMeSport ) pic.twitter.com/gShHP9PFfA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 7, 2025

Postecoglou pracuje w Tottenhamie od 2023 roku. Debiutancki sezon był obiecujący, natomiast trwający jest skrajnie nieudany.