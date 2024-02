Brentford zmierzy się we wtorek z Manchesterem City w zaległym meczu 18. kolejki Premier League. Thomas Frank na konferencji przedmeczowej chwalił w szczególności jednego piłkarza z przeciwnej drużyny. Jego zdaniem będzie to przyszły zwycięzca Złotej Piłki.

Imago / Paul Phelan Na zdjęciu: Thomas Frank

Manchester City w związku z udziałem w Klubowych Mistrzostwach Świata ma jeden mecz mniej rozegrany w Premier League. Zaległe spotkanie z Brentford odbędzie się we wtorek 20 lutego. Przed spotkaniem udział w konferencji prasowej wziął Thomas Frank, który jest szkoleniowcem ekipy przyjezdnej. Duńczyk przed dziennikarzami chwalił Phila Fodena, co więcej jego zdaniem 23-latek ma największe szanse ze wszystkich angielskich piłkarzy, aby sięgnąć po Złotą Piłkę.

– Phil Foden to bardzo dobry zawodnik. Według mnie jest najbliżej ze wszystkich angielskich zawodników do zdobycia złotej piłki w przyszłości. Myślę, że ma do tego potencjał i odpowiedni poziom – powiedział Thomas Frank.

Phil Foden notuje fantastyczny sezon. Na ten moment pomocnik ma na swoim koncie 37 spotkań, w których strzelił 15 bramek i zaliczył 10 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 110 milionów euro.