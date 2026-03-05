Słynni trenerzy skreśleni. Oni nie przejmą Manchesteru United

23:28, 5. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ben Jacobs / GiveMeSport

Manchester United w najbliższym czasie nie zatrudni Thomasa Tuchela ani Carlo Ancelottiego. Angielski klub rozważa innych kandydatów na stanowisko trenera - poinformował w czwartkowy wieczór Ben Jacobs z brytyjskiego portalu GiveMeSport.

Thomas Tuchel
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Man United nie zatrudni Tuchela ani Ancelottiego

Manchester United może zatrudnić nowego trenera przed sezonem 2026/2027. Wciąż nie wiadomo, czy Michael Carrick, który obecnie pełni funkcję tymczasowego szkoleniowca, otrzyma stały kontrakt na Old Trafford. Działacze angielskiego klubu analizują różne scenariusze na najbliższe miesiące i nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji. Jeśli angielski gigant ostatecznie podziękuje 44-letniemu trenerowi za pracę, będzie musiał rozpocząć rozmowy z innym menedżerem i wskazać osobę odpowiedzialną za projekt sportowy.

Najnowsze informacje w tej sprawie ujawnił Ben Jacobs, który pracuje dla brytyjskiego portalu „GiveMeSport”. Zdaniem wiarygodnego dziennikarza Manchester United uważnie monitoruje rynek trenerski i skreślił już kilka głośnych nazwisk z listy kandydatów.

Włodarze z Old Trafford nie zamierzają postawić ani na Thomasa Tuchela, ani na Carlo Ancelottiego, którzy obecnie prowadzą reprezentacje odpowiednio Anglii oraz Brazylii, choć byli wcześniej łączeni z tą posadą. Większe szanse na objęcie zespołu Red Devils mają z kolei inni fachowcy – Roberto Martinez, Roberto De Zerbi czy Julian Nagelsmann.

W tym momencie Manchester United ma na swoim koncie 51 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli Premier League. Drużyna Czerwonych Diabłów w ostatnich tygodniach prezentuje się znacznie lepiej niż na początku sezonu. Michael Carrick uporządkował grę zespołu po nieudanym starcie rozgrywek. W pierwszej fazie kampanii zespół prowadził Ruben Amorim, jednakże wyniki osiągane pod jego wodzą były zdecydowanie poniżej oczekiwań.