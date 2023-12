Manchester United do przerwy przegrywał z Aston Villą 0:2, ale ostatecznie wygrał 3:2. Erik ten Hag zdradził, co było kluczem do przemiany drużyny w drugiej połowie.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United odrobił z nawiązką dwubramkową stratę do Aston Villi i sięgnął po zwycięstwo

Ten triumf z pewnością poprawił nastroje wśród kibiców na Old Trafford

Erik ten Hag wyjawił, co powiedział piłkarzom w przerwie

“Jeśli wciąż będziecie wierzyć, wygramy”

Manchester United nie miał za sobą udanych tygodni. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Czerwone Diabły podejmowały u siebie Aston Villę w ramach ligowego spotkania. I do przerwy nic nie wskazywało na to, by nastroje kibiców na Old Trafford miały ulec poprawie. Gospodarze przegrywali 0:2 po trafieniach Johna McGinna i Leandro Dendonckera. Po zmianie stron udało im się jednak nadrobić tę stratę z nawiązką. Dublet ustrzelił Alejandro Garnacho, a swoją debiutancką bramkę w Premier League zdobył też Rasmus Hojlund.

– W pierwszej połowie byliśmy solidni. Byliśmy jednak niechlujni przy bronieniu stałych fragmentów gry. W przerwie wprowadziliśmy tylko niewielką zmianę w pressingu. Już przed przerwą kreowaliśmy sobie sytuacje, więc mówiłem, byśmy to kontynuowali i wierzyli w siebie. I przed meczem, i między połowami powiedziałem: “Jeżeli wciąż będziecie wierzyć, wygramy” – wyjawił po spotkaniu Erik ten Hag. – Cieszę się z trafienia Rasmusa Hojlunda. Powiedziałem mu, że strzela dla Danii, trafia też w Lidze Mistrzów, więc musi wierzyć, a gole przyjdą same. Jestem przekonany, że teraz łatwiej mu będzie o kolejne bramki – dodał.

Przed Manchesterem United jeszcze jeden mecz w tym roku. W sobotę zmierzy się na wyjeździe z Nottingham Forest.

Czytaj więcej: Szalony comeback na Old Trafford. Fantastyczna przemiana Man Utd po przerwie [WIDEO].