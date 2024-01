Ten Hag podjął decyzję. Napastnik będzie trenował indywidualnie

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial w najbliższym czasie będzie trenował indywidualnie

Erik ten Hag podjął decyzję w sprawie napastnika

Jest ona związana z chorobą Francuza, po której jeszcze nie wrócił do pełnej sprawności

Martial nie pomoże drużynie

Anthony Martial od ponad miesiąca nie pojawiał się na boisku. W grudniu dopadł go wirus układu pokarmowego, po którym napastnik nie wrócił jeszcze do pełnej sprawności. W najbliższym czasie nie zobaczymy go w barwach Manchesteru United.

Erik ten Hag podjął decyzję, że Francuz będzie trenował indywidualnie, aby poprawić swoją kondycję. W chwili obecnej nie jest odpowiednio przygotowany do gry. Trudno byłoby mu także wytrzymać intensywność grupowych ćwiczeń. Jak przekonuje “Daily Mail”, działania menedżera nie mają drugiego dna. Martial nie będzie odstawiony na stałe, a tylko na okres jego niedyspozycji.

Przyszłość napastnika stoi pod znakiem zapytania. Po sezonie wygasa jego kontrakt, a Manchester United nie wykazuje zainteresowania kontynuowaniem współpracy. Ma to związek z dyspozycją Martiala, lecz także z jego wysokim wynagrodzeniem. Choć Francuz mógłby zimą opuścić Old Trafford, chce dać sobie więcej czasu na wybór odpowiedniego klubu.

