Lampard kandydatem na trenera Bednarka

Southampton po awansie do Premier League spisywało się znacznie poniżej oczekiwań, co poskutkowało rekordowo szybkim powrotem do Championship. Przegrana z Tottenhamem w 31. kolejce ligowego sezonu ostatecznie odebrała Świętym matematyczne szanse na utrzymanie w elicie. Trwają więc przygotowania do kolejnej kampanii, a jedną z kluczowych decyzji było zwolnienie Ivana Juricia. Do końca obecnego sezonu zespół będzie prowadził Simon Rusk, którego asystentem został Adam Lallana. To rozwiązanie tymczasowe, gdyż Southampton zamierza zatrudnić latem kogoś bardziej doświadczonego.

Klub prowadzi intensywne poszukiwania. “Daily Express” sugeruje, że spośród potencjalnych kandydatów najwyżej stoją notowania Franka Lamparda. Po zawirowaniach zdaje się, że legendarny Anglik wreszcie odbudowuje swoją pozycję na trenerskim rynku. Prowadzone przez niego Coventry City punktuje na dobrym poziomie i liczy się w grze o awans do Premier League. Jeśli ta misja się nie powiedzie, wówczas może być chętny, aby dołączyć do Southampton.

Kluczową postacią defensywy Southampton w tym sezonie jest Jan Bednarek, który od pewnego czasu zakłada nawet kapitańską opaskę. Nie udało mu się jednak uchronić zespołu przed spadkiem. Jeśli latem nie odejdzie, może dojść do jego współpracy z Lampardem. Dla Świętych wystąpił w tej kampanii w 29 meczach, dwukrotnie trafiając do siatki.