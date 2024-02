Son Heung-min doznał kontuzji w niecodziennych okolicznościach. The Sun przekazało, że piłkarz skręcił palec podczas konfliktu z partnerami z reprezentacji Korei Południowej.

Son Heung-min to bez wątpienia kluczowa postać Tottenhamu Hotspur i reprezentacji Korei Południowej. W najbliższym czasie zawodnik będzie jednak wyłączony z gry z powodu kontuzji.

The Sun ujawnił, że przed meczem Pucharu Azji z Jordanią w trakcie kolacji doszło do kłótni między piłkarzami koreańskimi. Cześć zawodników szybko skończyła posiłek, aby zagrać w ping-ponga. Son był z tego powodu niezadowolony. Piłkarz The Spurs miał poprosić partnerów z zespołu o powrót na kolację. Został jednak zignorowany.

Son wściekł się i miał miejsce konflikt, w wyniku którego zawodnik zranił się w palec, próbując w pewnym momencie wszystkich uspokoić. Finalnie ten incydent mógł mieć wpływ na postawę reprezentacji Korei Południowej na turnieju, bo drużyna odpadła z Pucharu Azji po przegranej z Jordanią (0:2).