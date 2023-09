Ole Gunnar Solskjaer w rozmowie z The Athletic wrócił do transferu Cristiano Ronaldo do Manchesteru United z 2021 roku. Ówczesny szkoleniowiec Czerwonych Diabłów przyznał, że to była błędna decyzja.

Źródło: The Athletic

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Solskjaer i Ronaldo

W 2021 roku Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United

Drugi okres Portugalczyka na Old Trafford nie był zbyt udany

Ole Gunnar Solskjaer mówi, że ten transfer był błędem

Solskjaer przyznaje, że powrót Ronaldo do Man Utd był błędem

Cristiano Ronaldo w końcówce okna transferowego w 2021 roku wrócił do Manchesteru United. Drugi pobyt Portugalczyka na Old Trafford nie jest uznawany za najlepszy. CR7 w 54 meczach zdobył 27 bramek i wiele razy pomagał drużynie, ale ostatecznie rozstał się z klubem kontrowersyjnym wywiadem. Teraz do transferu gwiazdora wrócił Ole Gunnar Solskjaer, ówczesny trener Czerwonych Diabłów.

– To była decyzja, którą bardzo trudno było odrzucić i czułem, że musimy ją podjąć, ale okazała się błędna. Kiedy podpisał kontrakt, wszystko wyglądało dobrze, kibice poczuli to samo podczas meczu z Newcastle, kiedy Old Trafford trząsł się po tym, jak Ronaldo strzelił dwa gole w wygranym 4:1 meczu. Nadal był jednym z najlepszych strzelców na świecie, wyglądał na silnego – stwierdził Norweg.

