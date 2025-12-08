Slot zabrał głos ws. Salaha! Zdradził, czy wróci do zespołu

Mohamed Salah został odsunięty od zespołu. Egipcjanin nie poleciał z Liverpoolem na mecz z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Arne Slot na konferencji prasowej zabrał głos ws. gwiazdy The Reds.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot odsunął Salaha od zespołu. Oto komentarz trenera Liverpoolu

Liverpool nie zachwyca formą w sezonie 2025/2026, notując bardzo słabe wyniki. W ostatnich pięciu meczach w Premier League odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Po 15. kolejkach zajmują dopiero odległe 9. miejsce w tabeli. Na dodatek wygląda na to, że wystąpił konflikt na linii Mohamed Salah – Arne Slot. Egipcjanin został odsunięty od zespołu po swoich ostatnich wypowiedziach.

Salah nie poleciał z resztą drużyny do Mediolanu, gdzie Liverpool zmierzy się z Interem w Lidze Mistrzów. Przed wtorkowym meczem Arne Slot na konferencji prasowej odpowiadał na pytania dotyczące zawodnika. Zdradził, czy komentarz piłkarza był skierowany w jego stronę oraz, czy istnieje szansa, że wróci jeszcze do kadry meczowej.

– Jedyną osobą, która może na to odpowiedzieć, jest sam Mo. Mogę zgadywać, ale nie sądzę, że to właściwe w tym momencie. Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć, kogo miał na myśli w tej sytuacji – powiedział Arne Slot.

– Mocno wierzę, że każdy zawodnik ma szansę powrotu – dodał.

Slot dokładnie pytany, o to, czy Salah zagra jeszcze w barwach Liverpoolu, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Na ten moment licznik występów reprezentanta Egiptu w barwach The Reds zatrzymał się na 420 spotkaniach. Zdobył w nich 250 goli i zaliczył 116 asyst.

– Nie mam pojęcia, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili – odpowiedział na pytanie, czy Salah zagra jeszcze w klubie.