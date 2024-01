fot. Imago / Adam Davy Na zdjęciu: Alan Shearer

Angielskie media ostatnio informowały o obecności Marcusa Rashforda w jednym z nocnych klubów

Na temat zawodnika Manchesteru United wypowiedział się Alan Shearer w rozmowie z BBC

Napastnik Czerwonych Diabłów nie zagrał w niedzielnym starciu Pucharu Anglii przeciwko Newport

Alan Shearer o Marcusie Rashfordzie

Marcus Rashford oficjalnie wypadł z gry w niedzielnym meczu z powodu choroby. Tymczasem wcześniej pojawiły się wieści, że angielski napastnik widziany był w jednym z nocnych klubów w środę. Menedżer Manchester United krótko skomentował sprawę dla mediów. – To sprawa wewnętrzna i zajmę się nią – mówił Erik ten Hag. Do sprawy odniósł się były reprezentant Anglii.

– Jeśli to sprawa wewnętrzna, można by pomyśleć, że coś się wydarzyło. Marcus Rashford ma ogromny talent. Widzieliśmy go ukaranego w zeszłym sezonie, kiedy spóźniał się na spotkanie przedmeczowe, ale teraz wyraźnie coś jest nie tak – albo w domu, albo w jego relacjach z klubem – mówił Alan Shearer w rozmowie z BBC.

– Nie powinien tak dalej robić, nie powinien marnować swojego talentu. Potrzebuje silnej kontroli, kogoś, kto powie mu, że pod koniec kariery będzie mu bardzo przykro, jeśli będzie dalej to robił – kontynuował Anglik.

– Nie możemy tak dalej pracować, musimy to teraz przemyśleć. Trzydzieści goli w zeszłym sezonie, cztery w tym sezonie. Kiedy widzę go grającego, wydaje się, że cały świat spoczywa na jego barkach, więc musimy to teraz przemyśleć. Naprawdę nie może sobie z tym poradzić – przekazał były reprezentant Anglii.