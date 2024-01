Pep Guardiola skomentował sensacyjne przenosiny Omara Berrady z Manchesteru City do Manchesteru United. Szkoleniowiec wypowiedział się w swoim stylu.

Pep Guardiola wypowiedział się nt. Omara Berrady

W ostatnich dniach doszło do szokujących przenosin. Omar Berrada, który pełnił funkcję dyrektora ds. operacji piłkarskich w Manchesterze City, postanowił przyjąć propozycję Manchesteru United. Na Old Trafford obejmie stanowisko dyrektora generalnego, a więc będzie to dla niego ogromny awans.

Całą sytuację w swoim stylu skomentował Pep Guardiola. Hiszpan zaznaczył, że w klubie wciąż są najważniejsi piłkarze i to oni będą odpowiadali za wyniki.

– Wiele nauczyliśmy się od Omara, a on wiele nauczył się od klubu, a teraz odszedł do United. Ale Kevin De Bruyne nadal jest w Man City, De Bruyne będzie tutaj grał. Zagra tu też Erling Haaland – powiedział Guardiola.