Scott McTominay zdobył dwie bramki w doliczonym czasie gry, przez co Manchester United pokonał Brentford 2:1. Szkocki pomocnik po spotkaniu opowiedział o swoim występie dziennikarzom "BBC Sport"

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Scott McTominay

Manchester United pokonał Brentford 2:1

Zwycięstwo “Czerwonym Diabłom” zapewnił dwoma golami w doliczonym czasie gry Scott McTominay

Reprezentant Szkocji tuż po meczu opowiedział o swoim występie

Scott McTominay o spotkaniu z Brentfordem

Manchester United odniósł niezwykle cenne zwycięstwo nad Brentfordem 2:1. “Czerwone Diabły” jeszcze w doliczonym czasie gry przegrywali, ale Scott McTominay zdobył dwie bramki, stając się bohaterem zespołu. Po spotkaniu reprezentacji Szkocji opowiedział dziennikarzom “BBC Sport” o swoim występie.

– To chyba jeden z moich najlepszych momentów na piłkarskim boisku. Dwa gole w samej końcówce to niesamowita sprawa. Cieszę się, że mogłem mieć swój wkład i pokazać ludziom, na co mnie stać – przyznał pomocnik Manchester United.

– Wszyscy wiedzą, że jesteśmy w trudnym okresie, ale mamy w swoich szeregach wojowników. Chcemy walczyć do samego końca. Te dwie bramki mógł strzelić również ktoś inny. Jesteśmy zadowoleni i mamy nadzieję, że będą to podwaliny, na których będziemy mogli budować – mówił.

– Czasami czujemy, jakbyśmy żyli we własnej bańce, bo ludzie z zewnątrz mówią tylko negatywne rzeczy. Musimy to blokować i spisywać się lepiej po przerwie na mecze reprezentacji – dodał McTominay.

Manchester United w kolejnym spotkaniu zmierzą się z Sheffield United. Obecnie drużyna pod wodzą Erika ten Haga okupuje 10. lokatę w tabeli Premier League.

