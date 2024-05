Według portalu "The Athletic", przedstawiciele Kevina de Bruyne spotkali się z San Diego FC. Z doniesień wynika, iż piłkarz Manchesteru City z chęcią przeniósłby się do klubu z południowej Kalifornii w 2025 roku.

Źródło: The Athletic

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

Kevin de Bruyne wyląduje w San Diego?

Manchester City został mistrzem Anglii w sezonie 2023/24, wyprzedzając na ostatniej prostej Arsenal. Tym samym zapewnił sobie czwarty z rzędu tytuł Premier League. Jednym z liderem The Citizens od wielu lat pozostaje Kevin de Bruyne. Belg z powodu kontuzji uda, nie był w stanie pomóc zespołowi na początku sezonu i do pełni sił wrócił dopiero w styczniu.

Pomimo problemów zdrowotnych, rozgrywający zdołał zdobyć cztery bramki w Premier League, dokładając 10 asyst. Interesuje informacje odnośnie przyszłości De Bruyne przekazał “The Athletic”. Otoczenie piłkarza odbyło wstępne rozmowy z San Diego FC z Major League Soccer na temat możliwej przeprowadzki zawodnika do Stanów Zjednoczonych.

De Bruyne znany ze swojego niesamowitego przeglądu pola, precyzyjnych podań i zdolności do kontrolowania tempa gry, mógłby stać się kluczową postacią w amerykańskim zespole. Co istotne, reprezentant Belgii jest otwarty w przyszłości na przeprowadzkę wraz z rodziną za ocean.

Kontrakt Belga na Etihad Stadium wygasa latem 2025 roku i uważa się, że wypełni on zobowiązania w klubie, a następnie rozważy przenosiny do USA. San Diego ma dołączyć do Konferencji Wschodniej MLS na początku sezonu 2025.