Manchester United latem pozyskał Senne Lammensa i pozegnał Andre Onanę. Tymczasem Ruben Amorim zdecydował, kto stanie między słupkami w derbach przeciwko Manchetserowi City. Wybór padł na Altaya Bayindira.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Altay Bayindir zagra przeciwko Manchesterowi City

Manchester United ma za sobą pracowite letnie okienko transferowe. Drużyna Rubena Amorima przeszła przede wszystkim przebudowę na pozycji bramkarza. W ostatnich dniach szeregi Czerwonych Diabłów zasilił Senne Lammens i opuścił Andre Onana. Kameruńczyk będzie kontynuował karierę w Turcji. Został bowiem zawodnik Trabzonsporu.

Już w niedzielę Manchester United zagra derbowe spotkanie przeciwko Manchesterowi City. Tymczasem przed meczem Ruben Amorim zdradził, kto stanie między słupkami w tym starciu. Wybór Portugalczyka padł na Altaya Bayindira. Szkoleniowiec zaznaczył jednak, że trwa rywalizacja o miejsce w składzie pomiędzy Turkiem a Senne Lammensem.

– Altay Bayindir [stanie w bramce przyp. red.]. Decyzję podjąłem tak samo jak w przypadku innych pozycji. Altay będzie kontynuował grę w bramce. To inna liga, inny kraj, inne treningi, inna piłka. Będą więc walczyć o pozycję – powiedział Ruben Amorim cytowany przez serwis „DevilPage”.

Dotychczas Altay Bayindir rozegrał 14 spotkań między słupkami Manchesteru United. Statystyki reprezentanta Turcji nie są godne pochwały. Udało mu się tylko trzykrotnie zakończyć mecz bez straconego gola. W obecnej kampanii jeszcze tego nie dokonał.