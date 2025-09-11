Andre Onana znalazł klub. Bramkarz opuścił Premier League

22:21, 11. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Trabzonspor

Andre Onana został wypożyczony z Manchesteru United do tureckiego Trabzonsporu. Kameruński bramkarz spędzi resztę tego sezonu nad Bosforem.

Andre Onana
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Trabzonspor wypożyczył Andre Onanę

Andre Onana po zaledwie dwóch sezonach opuszcza Manchester United. Kameruński bramkarz, sprowadzony latem 2023 roku z Interu Mediolan za około 50 mln euro, nie zdołał spełnić oczekiwań na Old Trafford. Seria poważnych błędów między słupkami sprawiła, że jego przyszłość w drużynie Czerwonych Diabłów stanęła pod znakiem zapytania.

Po nieudanej kampanii i utracie miejsca w składzie, obie strony doszły do porozumienia w sprawie rocznego wypożyczenia do tureckiego Trabzonsporu. Decyzja zbiegła się z pozyskaniem nowego bramkarza – Senne Lammensa z Royal Antwerp. Belgijski golkiper trafił na Old Trafford w ostatnim dniu letniego okienka transferowego za 21 milionów euro.

Sezon 2025/26 rozpoczął się dla Kameruńczyka fatalnie. Zaliczył jedynie jeden występ, w Pucharze Ligi Angielskiej przeciwko czwartoligowemu Grimsby Town. Spotkanie zakończyło się porażką Czerwonych Diabłów po rzutach karnych. W Premier League bramki drużyny bronił natomiast Altay Bayindir, który wystąpił we wszystkich trzech pierwszych kolejkach – z Arsenalem, Fulham i Burnley, choć jeszcze ani razu nie zachował czystego konta.

Dla Onany przeprowadzka do Turcji to szansa na odbudowanie formy i odzyskanie pewności siebie po trudnym okresie w Anglii. Trabzonspor liczy, że 29-letni golkiper, mający na koncie występy w Ajaksie Amsterdam, będzie w stanie szybko stać się filarem zespołu w rozgrywkach Super Lig.

