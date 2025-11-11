Rooney ujawnił, kto jest transferem sezonu. Kibice przecierają oczy ze zdumienia!

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Granit Xhaka według Wayne’a Rooneya najlepszym transferem sezonu

Wayne Rooney wskazał w rozmowie cytowanej przez Goal.com najlepszy transfer tego sezonu, wybierając Granita Xhakę. Anglik jednocześnie krótko uzasadnił swój wybór.

– Kiedy wrócił do Premier League, pojawiły się wątpliwości, czy będzie w stanie ponownie pokazać swój poziom. Zwłaszcza w drużynie, która właśnie awansowała do najwyższej ligi. Jest prawdopodobnie najlepszym transferem sezonu. Był po prostu wspaniały – przekonywał były reprezentant Anglii.

Granit Xhaka trafił do Sunderlandu w trakcie ostatniej letniej sesji transferowej. Doświadczony zawodnik przeniósł się do klubu z Premier League z Bayeru Leverkusen. Piłkarz wrócił zatem do ligi angielskiej po dłuższej przerwie. Wcześniej przez wiele lat występował w Arsenalu, do którego trafił z Borussii M’gladbach w 2016 roku.

W tej kampanii Granit Xhaka rozegrał jak na razie 11 meczów. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył trzy asysty. Na boisku spędził blisko 1000 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał po przerwie na kadrę. Sunderland zmierzy się wówczas na wyjeździe z Fulham.

Aktualnie drużyna 141-krotnego reprezentanta Szwajcarii jest jedną z największych rewelacji w Premier League. Sunderland plasuje się obecnie na czwartej pozycji w tabeli, tracąc siedem oczek do pierwszego Arsenalu.

