Casemiro uciął temat Realu. Konkretne słowa byłej gwiazdy Królewskich

08:42, 16. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

Casemiro swego czasu bronił barw Realu Madryt, więc poproszono go o komentarz na temat postawy Królewskich w tej kampanii. Brazylijczyk zaskoczył swoim przekazem.

Casemiro
fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro uniknął opinii w sprawie Realu Madryt

Casemiro w latach 2013–2022 reprezentował barwy Realu Madryt. W związku z tym przedstawiciele mediów poprosili Brazylijczyka o komentarz na temat postawy ekipy Xabiego Alonso. Piłkarz grający dzisiaj w Manchesterze United podzielił się ciekawą wypowiedzią.

– Real Madryt? Nie obchodzi mnie to. Mam zbyt wiele zmartwień w Man Utd, żeby martwić się tym, jak radzi sobie mój poprzedni klub. Wszyscy wiedzą, jak bardzo kocham Real i miasto, ale dzisiaj koncentruję się na tym, co ma miejsce w Manchesterze United – powiedział Casemiro cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Brazylijski pomocnik wystąpił łącznie w 336 spotkaniach w barwach Realu, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 31 bramek i zaliczył też 29 asyst. 33-latek z ekipą z Madrytu wygrał przede wszystkim pięć razy Ligę Mistrzów.

Dzisiaj natomiast Real jest jak na razie na pierwszym miejscu w tabeli hiszpańskiej, mogąc pochwalić się bilansem 31 punktów po rozegraniu dwunastu kolejek La Liga. Z kolei w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów zawodnicy Xabiego Alonso zadomowili się na siódmej pozycji z dziewięcioma oczkami po czterech rozegranych spotkaniach.

Real w 2025 roku ma do rozegrania jeszcze osiem meczów. Zmierzy się w nich między innymi z Olympiakosem, Manchesterem City czy Sevillą. Po świąteczno-noworocznej przerwie stołeczna ekipa wróci do gry 4 stycznia.

