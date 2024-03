IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite od dawna jest pożądany przez Manchester United

Środkowemu obrońcy przyglądać się ma również Real Madryt

Everton na 21-latku może zarobić wielkie pieniądze

Jarrad Branthwaite pożądany przez gigantów

Jarrad Branthwaite po udanym wypożyczeniu spędzonym w PSV Eindhoven wrócił do Evertonu i z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem drużyny The Toffees. Problemy finansowe klubu z Liverpoolu mogą jednak zmusić go do sprzedaży 21-latka.

Everton może liczyć na wiele ofert, ponieważ świeżo upieczony reprezentant Anglii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jak poinformował Dean Jones na łamach portalu “GiveMeSport”, o podpis stopera z Manchesterem United może powalczyć Real Madryt.

Królewscy, którzy w najbliższym letnim okienku chcieliby wzmocnić linię obrony, priorytetowo traktują jednak sprowadzenie Leny’ego Yoro z Lille.