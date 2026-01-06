Ratcliffe wskazał faworyta na nowego trenera Man United

Sir Jim Ratcliffe ma swojego faworyta do przejęcia sterów w Manchesterze United. Według The Sun ulubieńcem właściciela jest Gareth Southgate. W przeszłości był już łączony z Czerwonymi Diabłami.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Southgate na ratunek Man United?! Ratcliffe bardzo go ceni

Manchester United od momentu, w którym Sir Alex Ferguson zakończył karierę, nie potrafi znaleźć odpowiedniego trenera. Od lipca 2013 roku Czerwone Diabły prowadziło aż dziesięciu różnych szkoleniowców. Teraz tymczasowo zatrudniony został Darren Fletcher, czyli jedenasty trener w przeciągu prawie trzynastu lat. W międzyczasie trwają poszukiwania stałego opiekuna, który zastąpi Rubena Amorima.

Kandydatów jest wielu, a jedno z ostatnich nazwisk to Enzo Maresca. Wcześniej z klubem łączono m.in. Olivera Glasnera i Marco Silvę, a także pisano o powrocie Ole Gunnara Solskjaera. Wygląda na to, że swojego faworyta ma właściciel klubu – Sir Jim Ratcliffe.

Z informacji The Sun wynika, że Sir Jim Ratcliffe na stanowisku menedżera Manchesteru United widziałby byłego selekcjonera reprezentacji Anglii. Gareth Southgate ma być dużym faworytem na następce Portugalczyka, który został niedawno zwolniony. Obecnie 55-latek pozostaje bez pracy on ponad roku. Jego kadencja w drużynie Synów Albionu zakończyła się po Mistrzostwach Europy 2024.

Co ciekawe Southgate ma małe doświadczenie w pracy klubowej. W swojej karierze prowadził tylko jedną drużynę, a dokładnie Middlesbrough w latach 2006-2009. Następne lata spędził w krajowej federacji, pracując z drużynami narodowymi.

Obecnie po 20. kolejkach Premier League klub z Old Trafford zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów.