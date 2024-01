TEAMtalk uważa, że pozycja Erika ten Haga jako menedżera Manchesteru United jest zagrożona, ponieważ Sir Jim Ratcliffe zaczyna wprowadzać poważne zmiany. Holenderski szkoleniowiec wkrótce może stracić pracę na Old Trafford.

IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ratcliffe wprowadza zmiany w Man Utd

W klubie pojawił się nowy dyrektor generalny

Roszady mogą również uwzględnić nowego szkoleniowca

Nadchodzą zmiany w Man Utd

Jednym z elementów, który już wprowadził Sir Jim Ratcliffe w Manchesterze United, jest nowy dyrektor generalny. Na Old Trafford przybył Omar Berrada wprost z Manchesteru City, co wywołało sporą burzę, szczególnie w angielskich mediach. To dopiero pierwsza z wielu zmian na zapleczu. Eksperci uważają w nadchodzących tygodniach będzie się sporo działo.

TEAMtalk powołując się na swoje źródła podaje, że Czerwone Diabły również pragną wprowadzić duże zmiany obszarze sportowym. Erik Ten Hag zbliża się do setnego meczu na Old Trafford, ale niektórzy postrzegają go jedynie jako tymczasowego trenera.

Mimo że Man Utd może pochwalić się dobrym sezonem 2022/23, w którym zakwalifikował się do Ligi Mistrzów i zdobył trofeum, trudności w obecnej kampanii mogą wystarczyć, aby stracił pracę. Graham Potter, Roberto De Zerbi i Francesco Farioli to nazwiska stale wymieniane przez osoby bliskie klubowi. Jeden z nich już wkrótce może zjawić się na Old Trafford.

Zobacz również: Man Utd popełnił błąd rozstając się z Ronaldo. Tak uważa były piłkarz Liverpoolu