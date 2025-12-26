Puchacz nie ma wątpliwości i wskazał reprezentanta Polski. „Jeden z najlepszych na świecie”

Tymoteusz Puchacz w rozmowie z kanałem "Foot Truck" wskazał, że Matty Cash jest jednym z najlepszych prawych obrońców na świecie. To może być spore zaskoczenie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Cash jednym z najlepszych na świecie na prawej obronie?

Matty Cash od momentu dołączenia do reprezentacji Polski z całą pewnością stał się jednym z ulubieńców kibiców pod względem piłkarskim. Prawy obrońca Aston Villi ma po prostu bardzo duże umiejętności i dorównuje na tym polu Łukaszowi Piszczkowi z najlepszych lat w kadrze. Oczywiście są też pewne wątpliwości co do Casha, ale dotyczą one głównie faktu, że pomimo kilku lat, nadal nie nauczył się posługiwać językiem polskim.

Niemniej na polu sportowym także w swoim klubie radzi sobie bardzo dobrze, choć jeszcze parę miesięcy temu nie było to takie pewne. Obecna forma reprezentanta Polski jest na tyle dobra, że z całą pewnością wyróżnia się na tle swojego zespołu, który także notuje bardzo dobry okres. Prawego obrońcę docenił bardzo mocno Tymoteusz Puchacz, który w rozmowie z kanałem „Foot Truck” wskazał, że Matty Cash jest jednym z najlepszych prawych obrońców na świecie.

Czy to może zaskakiwać? Z całą pewnością można wymienić przynajmniej pięciu lepszych graczy na tej pozycji, a pewnie gdyby mocniej przeanalizować sytuację i kilku jeszcze by się znalazło. Oczywiście jednak nie zmienia to faktu, że 28-latek należy do czołowych graczy na swojej pozycji. W tym sezonie na jego koncie są trzy gole i jedna asysta w 22 meczach dla Aston Villi.

