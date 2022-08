Premier League: Hit w Londynie. Kto rozpocznie sezon od wygranej?

PressFocus Na zdjęciu: Premier League: Kevin De Bruyne

Wracamy! Już dzisiaj rozpoczynamy sezon 2022/23 Premier League. Za rywalizacją na angielskich boiskach tęsknili wszyscy, od piłkarzy, przez kibiców, aż po menedżerów FPL. W pierwszej kolejce nie zabraknie interesujących starć. Premierowy gwizdek zabrzmi na Selhurst Park, natomiast tę serię gier zamkniemy na London Stadium, gdzie czeka nas hitowe spotkanie.

Sezon Premier League rozpoczynamy derbami Londynu – Crystal Palace podejmie faworyzowany Arsenal

Liverpool udowodni mistrzowskie ambicje? The Reds mierzą się z Fulham i liczą na wysokie zwycięstwo

Hit kolejki? Starcie West Hamu z Manchesterm City wzbudza ogromne emocje

Crystal Palace – Arsenal

Derby Londynu na Selhurst Park rozpoczynają sezon 2022/23 w Premier League. Wszyscy spodziewamy się łatwego zwycięstwa Arsenalu, okraszonego trafieniem lub nawet trafieniami Gabriela Jesusa, jednak równocześnie nie zdziwi nas scenariusz, w którym to Crystal Palace po świetnym meczu w obronie notuje bezbramkowy remis lub nawet sięga trzy punkty, zapewnione przez Wilfrieda Zahę. Dla gości starcie z Orłami może okazać się niezwykle istotne, nawet w kontekście finałowej fazy rozgrywek – jeżeli Kanonierzy pokonają rywali i potwierdzą dyspozycję z okresu przygotowawczego, automatycznie nabiorą tak potrzebnego im rozpędu i włączą się do walki o najwyższe lokaty. A Palace, prowadzone przez legendę The Gunners, tylko czeka na moment nieuwagi…

Nieobecni:

Crystal Palace – Butland, Johnstone, McArthur, Olise, Tomkins

Arsenal – Smith Rowe, Tierney, Tomiyasu, Fabio Vieira

Fulham – Liverpool

Mistrz Championship mógł trafić w pierwszej kolejce na 19 różnych zespołów. I trafił na jednego z dwóch najbardziej wymagających rywali. Fulham podejmie Liverpool, czyli drużynę, która w poprzednim sezonie zdobyła aż 94 bramki, a 45 z nich padło na boiskach przeciwników. Na dodatek The Reds wprost uwielbiają spotkania otwierające sezon. Nic dziwnego, skoro regularnie rywalizują w nich z ekipami beniaminkami. Rok temu Salah i spółka zmierzyli się z Norwich (3:0), dwa lata temu z Leeds (4:3), a jeszcze wcześniej ugościli Kanarki (4:1). Liverpool już teraz może dopisać sobie trzy punkty za spotkanie na Craven Cottage.

Jürgen Klopp offered an update on the conditions of several members of his squad ahead of our Premier League opener at Fulham 🗣#FULLIV

Nie zagrają:

Fulham – Bryan, Wilson

Liverpool – Diogo Jota, Jones, Kelleher, Konate, Oxlade-Chamberlain, Tsimikas

Bournemouth – Aston Villa

The Cherries również nie trafili najlepiej, jednak równocześnie nie najgorzej. Aston Villa to obecnie mocny średniak z aspiracjami na puchary. I właśnie te aspiracje podopieczni Stevena Gerrarda chcą potwierdzić w tym sezonie. A jak najszybciej potwierdzić chęć realizacji planów gry w Europie? Oczywiście sięgając po trzy punkty w pierwszej kolejce. Bournemouth nie wzmocniło się na tyle, by stanowić realne zagrożenie dla The Villans, jednak nie widzę powodów, dla których Solanke miałby nie zaskoczyć defensywy przyjezdnych.

Steven Gerrard joined the media this morning to preview our @PremierLeague opener. 🗣️

Updates to follow… #BOUAVL



Updates to follow… #BOUAVL pic.twitter.com/Yt10z36CeJ — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 5, 2022

Nie zagrają:

Bournemouth – Brooks, Rothwell

Aston Villa – Hause

Leeds – Wolverhampton

Na Elland Road małe święto – Pawie uniknęły gry z ekipą z top six. W poprzednim sezonie na otwarcie Leeds zagrało z United, dwa lata temu z Liverpoolem… Na szczęście teraz los przydzielił podopiecznym Jessego Marscha Wolverhampton, które może mieć ogromne problemy, by wrócić z delegacji z jakimkolwiek dorobkiem punktowym. Ofensywa Wilków nie tyle nie imponuje, ile po prostu właściwie nie istnieje. Raul Jimenez jest kontuzjowany, natomiast Podence, Neto i Hwang bez wątpienia nie gwarantują zwycięstwa. Leeds może, a właściwie musi wykorzystać słabości rywali, by jak najszybciej oddalić od siebie widmo spadku. Komplet oczek pozwoli przynajmniej przykryć krótką ławkę.

💬 𝗝𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗼𝗻 𝗪𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀: "A big challenge, but one we're excited for. They have an incredible player pool, fit together, defend really well and can unbalance you with the way they move the ball."

Nie zagrają:

Leeds – Ayling, Bogusz, Cooper, Dallas, Junior Firpo, Forshaw, James, Sinisterra, Drameh

Wolverhampton – Chiquinho, Raul Jimenez, Sarkić, Nelson Semedo, Adama Traore

Newcastle – Nottingham Forest

Sroki to kolejna ekipa, która ma dosyć postrzegania jej jako element krajobrazu środka stawki. Na tym zależy przede wszystkim bogatym właścicielom. Marka Newcastle w tym sezonie ma stać się o wiele bardziej prestiżowa. I rzucić wyzwanie najlepszym. Rozsądnie budowana kadra z niezwykle rozsądnym trenerem u steru może namieszać w Premier League. Eddie Howe zamierza rozpocząć zbliżające się rozgrywki od mocnego uderzenia. Nottingham Forest, z całym szacunkiem do powracającego do elity beniaminka, wydaje się tylko przystawką dla The Toons.

🎥 Eddie Howe's pre-#NEWNOT press conference is now available to watch in full on NUFC TV.

⚫️⚪️



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) August 5, 2022

Nie zagrają:

Newcastle – Javier Manquillo, Shelvey, Lewis

Nottingham Forest – Richards

Tottenham – Southampton

Jeżeli Southampton w tym sezonie Premier League może z kimś przegrać 0:9, jedną z takich okazji będzie wyjazdowe starcie z Tottenhamem. Święci według wielu ekspertów są typowani jako jeden z najbardziej oczywistych kandydatów do spadku, co nie może dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę poprzednie sezony. Mimo wszystko teraz ma być zdecydowanie lepiej, a The Saints, wzmocnieni Bazunu, Aribo, Bellą-Kotchapem, Lavią i Sekou Marą nie zamierzają bić się o utrzymanie. Co na to Spurs? Oczywiście porażka, nawet wysoka, z londyńczykami w żaden sposób nie wpłynie na przyszłość zespołu Ralpha Hasenhuttla, aczkolwiek goście maja nadzieję na uniknięcie pogromu. Natomiast Kane, Son i Kulusevski ma pewno nie mają w planach zmarnowania tak dogodnej okazji na rozwiązanie worka z bramkami.

😎 Ready to go



The boss' exclusive preview of tomorrow's @premierleague opener ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 5, 2022

Nie zagrają:

Tottenham – Richarlison, Skipp, Bissouma

Southampton – Livramento, Walcott, Tella

Everton – Chelsea

Everton już na samym początku ligowych zmagań musi mierzyć się z demonami z poprzedniego sezonu – Dominic Calvert-Levin doznał kontuzji kolana i opuści kilka spotkań. Na dodatek The Toffees już w pierwszym meczu podejmują drużynę z top six , co sprawia, że trudno uwierzyć w udany początek sezonu. Wprawdzie Frank Lampard nabrał już ogłady w Premier League, a na Goodison Park trafili dwaj wartościowi obrońcy (Tarkowski i Ruben Vinagre), jednak w ofensywie ciągle jest krucho. Dwight McNeil nie zastąpi ani Calverta-Levina, ani Richarlisona, który wybrał grę dla Tottenhamu. Po drugiej stronie barykady staje Chelsea, nieco przebudowana, zwłaszcza w defensywie, nieco podrażniona doniesieniami o jej słabości i nieco tajemnicza. Jak spisze się Raheem Sterling? Czy Kalidou Koulibaly zadebiutuje z czystym kontem? Na jakiej pozycji Tuchel ustawi Monta? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi.

"We are looking at around six weeks."



The latest on Dominic Calvert-Lewin's injury…



📺 https://t.co/gAk5bqBN50 pic.twitter.com/eRkw1zZHUR — Everton (@Everton) August 4, 2022

Nie zagrają:

Everton – Calvet-Levin, Andre Gomes, Rondon, Townsend, Begović, Davies

Chelsea – Werner

Leicester – Brentford

To pytanie w końcu musiało paść w kontekście Leicester: czy Lisy można jeszcze zaliczać do szerokiej czołówki Premier League? Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie ekipa Brendana Rodgersa nie dysponuje już potencjałem koniecznym do walki o puchary. Niektórzy skazują The Foxes na ligową przeciętność, inni wróżą im rywalizację o pozycje tuż nad strefą spadkową. Wiele zależy od tego, jak Leicester rozpocznie rozgrywki. Czy na King Power Stadium to gospodarze okażą się lepsi od swoich rywali? Coś do powiedzenia w tej kwestii ma Brentford, który jako pierwszy sprawdzi dyspozycję Lisów. Pszczoły okrzepły w elicie i nie zamierzają spoczywać na laurach. Jak podopieczni Thomasa Franka poradzą sobie bez Christiana Eriksena? To pytanie spędza fanom The Bees sen z powiek.

Brendan Rodgers has been speaking to the press ahead of Sunday's #PL opener against Brentford 🎙️#LEIBRE

Nie zagrają:

Leicester – Bertrand, Ricardo Pereira

Brentford – Ajer, Sergi Canos, Pinnock

Manchester United – Brighton

Mecz z teoretycznie słabszym rywalem i to na własnym stadionie, czy można wyobrazić sobie lepszy początek sezonu? Tak w teorii wygląda premierowa kolejka dla Manchesteru United. Natomiast w praktyce Czerwone Diabły mierzą się z Brightonem, który w ostatnim bezpośrednim starciu tych drużyn wygrał aż 4:0. A gospodarze to klub-zagadka. Wpływ ten Haga zaczyna być widoczny, jednak czy Holender już na tyle uporządkował zespół, by ten wszedł w rozgrywki bez falstartu? Jaka przyszłość czeka Cristiano Ronaldo? Triumf w pierwszym starciu może napędzić United. Porażka wzbudzi wątpliwości do jakości obecnej kadry.

Nie zagrają:

Manchester United – Martial, Williams

Brighton – Moder

West Ham – Manchester City

Hit 1. kolejki Premier League zaplanowano na London Stadium. W stolicy dojdzie do niezwykle interesującego pojedynku – West Ham zmierzy się z Manchesterem City. Młoty już w meczu otwierającym rozgrywki zamierzają udowodnić, że należą do ligowej czołówki. Poprzednie starcie z Obywatelami zakończyło się remisem 2:2. Czy i tym razem drużyna Davida Moyesa zdoła zatrzymać giganta z niebieskiej części Manchesteru? Zadanie wydaje się jeszcze trudniejsze niż w maju – teraz barwy City reprezentuje Erling Haaland.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲



Watch as @PepTeam addresses the media ahead of our return to @premierleague action! 🎙



⬇️ WATCH LIVE ⬇️ — Manchester City (@ManCity) August 5, 2022

Nie zagrają:

West Ham – Aguerd, Scamacca

Manchester City – Laporte