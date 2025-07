Rashford opuści Man United. Oto preferowany kierunek

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford chce zmienić otoczenie, marzy o grze poza Premier League

Marcus Rashford drugą część sezonu 2024/2025 spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Ostatnie kilka miesięcy było zdecydowanie lepsze niż pierwsza połowa rozgrywek. Reprezentant Anglii miał okazję, aby regularnie zbierać minuty, co przełożyło się na cztery bramki i sześć asyst w siedemnastu meczach. The Villans nie zdecydowali się jednak na jego wykup ze względu na zbyt wysoką kwotę odstępnego.

We wtorek Rashford wrócił na Old Trafford, lecz Manchester United jest zdeterminowany, aby sprzedać latem wychowanka. Problem w tym, że 27-latek ma konkretne wymagania dotyczące wyboru nowego klubu. O szczegółach poinformował serwis The Athletic.

Źródło przekonuje, że Rashford jest otwarty na definitywne odejście lub wypożyczenie. Natomiast zgodzi się na negocjacje pod warunkiem, że będzie to transfer do zagranicznego klubu. Co więcej, piłkarzowi zależy na tym, aby trafić do drużyny, która walczy o tytuł.

Nie jest tajemnicą, że o sprowadzeniu Rashforda myślała jakiś czas temu Barcelona. Ostatecznie w grze pojawiła się możliwość transferu Nico Williamsa, przez co plotki o przeprowadzce wychowanka Czerwonych Diabłów do Hiszpanii ucichły.

Rashford jest związany z Manchesterem United od dziecka. Debiut w seniorskim zespole zaliczył w sezonie 2015/2016. Łącznie rozegrał w klubie 426 spotkań, w których zdobył 138 goli i zaliczył 77 asyst.