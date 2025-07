Arsenal dokonał we wtorek pierwszego letniego wzmocnienia. Nowym zawodnikiem Kanonierów został Kepa Arrizabalaga. Koszt transferu bramkarza z Chelsea wyniósł nieco ponad 5 milionów euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Oficjalnie: Kepa Arrizabalaga wzmocnił Arsenal

Arsenal ma za sobą rozczarowujący rok. Podopieczni Mikela Artety nie zdobyli żadnego trofeum, co można uznać za porażkę. Ambicje klubu są przeogromne, a Kanonierzy znów zakończyli rok jako wicemistrz Anglii. Londyńczycy planują wiele wzmocnień. Władze już pracują nad pozyskaniem nowych graczy, a we wtorek udało się dopiąć pierwszy letni nabytek.

Jak się okazuje, potwierdziły się medialne doniesienia. Arsenal bowiem nawiązał współpracę z Kepą Arrizabalagą. Hiszpański bramkarz przeniósł się z Chelsea na zasadzie definitywnego transferu. Koszt sprowadzenia 30-latka wyniósł nieco ponad 5 milionów euro. A zawodnik związał się z Kanonierami kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

Kepa Arrizabalaga był związany z Chelsea od 2018 roku. Wówczas Hiszpan stał się najdroższym bramkarzem świata. The Blues zapłacili za jego sprowadzenie z Athleticu Bilbao aż 80 milionów euro. 30-latek przeżywał na Stamford Bridge trudne chwile, przez co klub pożegnał go bez wielkiego żalu. Warto zaznaczyć, że zawodnik poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Bournemouth.

W minionej kampanii Kepa Arrizabalaga rozegrał 35 spotkań między słupkami popularnych Wisienek. Hiszpan może się pochwalić całkiem dobrą liczbą czystych kont. Udało mu się bowiem aż dziewięć meczów zakończyć bez straconego gola.