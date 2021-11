Premier League: Bitwa o Manchester bez faworyta

Jeszcze przed poprzednią kolejką wszystko wydawało się oczywiste – to City jest faworytem w starciu z United. Jednak dziesiąta seria zmagań przyniosła na tyle niespodziewane rozstrzygnięcia, że dzisiaj trudno określić komu bliżej do zwycięstwa w derbach Manchesteru. Ta nieprzewidywalność oznacza tylko jedno – starcie na Old Trafford zapowiada się niezwykle interesująco, podobnie jak cały weekend z Premier League.

O 13:30 w sobotę sędzia Michael Oliver zainauguruje hit 11. kolejki, bitwę o Manchester. Na Old Trafford zmierzą się lokalni rywale, United i City

Sobotnia multiliga uraczy nas trzema meczami – co ciekawe, każdy z nich odbędzie się w Londynie

Również w niedzielę będziemy świadkami trzech starć, które rozpoczną się o tej samej porze. O 15:00 zabrzmi pierwszy gwizdek pojedynków w Londynie, Liverpoolu i Leeds

Jedenastą kolejkę zmagań w Premier League zamkniemy na Stadionie Olimpijskim w Londynie – czwarta drużyna ligowej stawki ugości aktualnego wicelidera

Prawdziwe otwarcie czeka nas w sobotę

Piątek to weekendu początek, dlatego zmagania w 11. kolejce Premier League zaczynamy już dzisiaj. Po raz pierwszy w tej serii gier gwizdek zabrzmi na St. Mary’s Stadium, gdzie Southampton podejmie Aston Villę. Starcie Świętych z The Villans to pojedynek sąsiadów z ligowej tabeli – gospodarze zajmują 14. lokatę i wyprzedzają rywali o jedno miejsce i jeden punkt. Ralph Hasenhuttl nie będzie mógł skorzystać ze Stephensa, natomiast osłabienia w szeregach gości są zdecydowanie bardziej poważne – zabraknie Danny’ego Ingsa , Douglasa Luiza, Bertranda Traore i Ezriego Konsy.

Sobotę rozpoczniemy od najmocniejszego możliwego uderzenia. O 13:30 sędzia Michael Oliver zainauguruje hit 11. kolejki, bitwę o Manchester. Na Old Trafford zmierzą się lokalni rywale, United i City. Jeszcze przed poprzednim weekendem wszystko wydawało się oczywiste – to goście są faworytami tego spotkania. Jednak efektowne zwycięstwo Czerwonych Diabłów w rywalizacji z Tottenhamem i zaskakująca porażka Obywateli w pojedynku z Crystal Palace zmusiła nas do zrewidowania swoich poglądów. Wprawdzie w środku tygodnia podopieczni Ole Gunnara Solskjaera stracili punkty w Lidze Mistrzów (remis z Atalantą), natomiast The Citizens z łatwością rozprawili się z Club Brugge , ale jak mówi jedna ze złotych myśli futbolu, derby rządzą się swoimi prawami. Obie ekipy przystąpią do tych zmagań bez kilku ważnych graczy – po czerwonej stronie na pewno nie zobaczymy Pogby i Varane’a, z kolei Pep Guardiola nie będzie mógł skorzystać z Laporte’a, Torresa. Obecność Freda, Lindelofa i Walkera w hitowym starciu stoi pod znakiem zapytania.

🚨 There's a big update on our centre-half options ahead of #MUNMCI… #MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 5, 2021

Londyńska multiliga

Sobotnia multiliga uraczy nas trzema meczami. Co ciekawe, każdy z nich odbędzie się w Londynie. Chelsea jeszcze bez Romelu Lukaku i Timo Wernera zmierzy się z coraz bardziej nieobliczalnym Burnley, które w poprzedniej serii gier zaskoczyło Brentford. Z kolei The Bees podejmą Norwich, które do stolicy przyjedzie bez Zimmermanna, Byram, Cantwella, Hanleya i najprawdopodobniej także Kabaka. Absencja kilku zawodników może okazać się szansą dla Przemysława Płachety, który tydzień temu zanotował debiut w angielskiej ekstraklasie i podopiecznych Thomasa Franka. Jeżeli szukacie ciekawych opcji w Fantasy Premier League, warto zwrócić uwagę m.in. na Ivana Toneya, snajpera Pszczół.

Trzecią potyczką w centrum futbolowej Anglii będzie spotkanie Crystal Palace z Wolverhampton. Zarówno Orły, jak i Wilki odniosły zwycięstwo w poprzedniej kolejce, co zwiastuje wyrównaną rywalizację na Selhurst Park – ekipa Patricka Vieiry zaskoczyła Manchester City, a drużyna Bruno Lage’a pokonała Everton. Grupa nieobecnych po obu stronach nie zyskała żadnych nowych członków, ani też nie straciła żadnego ze swoich przedstawicieli – do gry nie są gotowi Nathan Ferguson, Eberechi Eze, Jonny, Neto, Mosquera i Marcal.

Nowa miotła już działa? Zapytajcie kibiców Spurs

Również w niedzielę będziemy świadkami trzech starć, które rozpoczną się o tej samej porze. O 15:00 zabrzmi pierwszy gwizdek pojedynków w Londynie, Liverpoolu i Leeds. Aaron Ramsdale będzie miał kolejną okazję, by zaskoczyć sympatyków Premier League kapitalnymi interwencjami – tym razem dyspozycję bramkarza Arsenalu sprawdzi Watford, w tym powracający po zawieszeniu Emmanuel Dennis. Niewykluczone, że w meczowej kadrze The Gunners znajdzie się Kieran Tierney, który wznowił treningi.

🗞 Read every word from the Mikel's press conference this morning 👇#ARSWAT — Arsenal (@Arsenal) November 5, 2021

Nowa miotła już zaczęła działać, jednak jej skuteczność poznamy dopiero na ligowych boiskach. Trudno oceniać pracę Antonio Conte po pucharowym starciu z Vitesse – lepszy, chociaż oczywiście niepełny obraz działań włoskiego trenera zobaczymy na Goodison Park. Everton nie powinien stanowić dla Tottenhamu przeszkody z gatunku tych nie do pokonania, a duet Kane & Son może przypomnieć sobie jak wyglądała jego współpraca w poprzednich rozgrywkach.

W sezonie 20/21 drużyny Leeds i Leicester mierzyły się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepsi byli goście. Czy i tym razem przyjezdni wrócą do domu z kompletem punktów? Jeżeli historia miałaby się powtórzyć, po zwycięstwo sięgnęliby zawodnicy Lisów, ponieważ niedzielne starcie odbędzie się na Elland Road. Jednak statystyki nie determinują wyniku – bieżąca dyspozycja zdecydowanie lepiej oddaje notowania przed pojedynkiem zespołów prowadzonych przez Marcelo Bielsę i Brendana Rodgersa. Remis nie będzie zaskoczeniem – obie ekipy prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Szansę The Foxes na triumf nieco zwiększa obecność Ricardo Pereiry, Jamesa Maddisona, Harveya Barnesa i Wilfrieda Ndidiego, którzy powinni byćdo dyspozycji angielskiego szkoleniowca.

𝐇𝐞𝐚𝐝-𝐭𝐨-𝐇𝐞𝐚𝐝.@LUFC host Leicester City in the @premierleague this weekend!



We've compared the stats of Rodrigo and James Maddison ahead of the match. #LUFC #MOT @XvisionSystems pic.twitter.com/MiGesMpvFu — Leeds United StatZone (@lufcsz) November 5, 2021

Huczne zamknięcie w stolicy

Jedenastą kolejkę zmagań w Premier League zamkniemy na Stadionie Olimpijskim w Londynie. Na stołecznym obiekcie zobaczymy potyczkę, na którą nikogo nie trzeba zapraszać – czwarta drużyna ligowej stawki ugości aktualnego wicelidera. Chociaż jeszcze nie tak dawno nie mielibyśmy żadnych wątpliwości co do tego, kto jest faworytem spotkania West Hamu z Liverpoolem, teraz nie sposób wskazać wyraźnie lepszego z tej pary. Młoty z Antonio, Benrahmą i Ricem będą walczyć jak równy z równym z The Reds, wśród których należy wyróżnić Salaha, Mane i Jotę. Jeżeli derby Manchesteru to hit tej serii gier, mecz na London Stadium bez wahania możemy wskazać jako mecz numer dwa.