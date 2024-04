Pochettino załamany po derbach Londynu. “Nie rozumiem tego”

Arsenal pokonał Chelsea we wtorkowych derbach Londynu aż 5:0. Głos po spotkaniu zabrał Mauricio Pochettino, który nie ukrywał swojego rozgoryczenia występem The Blues.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Wahania formy Chelsea

Do rywalizacji na Emirates Stadium piłkarze Chelsea przystępowali w bojowych nastrojach. Choć w weekend odpadli w półfinale Pucharu Anglii z Manchesterem City, to zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. Warto również pamiętać, że w poprzedniej kolejce Premier League, The Blues pokonali Everton aż 6:0. Kibice z niebieskiej części Londynu mieli prawo wierzyć, że w meczu z Arsenalem również powalczą o pełną pulę. Tak się jednak nie stało. Chelsea rozczarowała, a swojego żalu po wtorkowym spotkaniu nie ukrywał Mauricio Pochettino.

– Jesteśmy tak bardzo niekonsekwentni… właśnie dlatego nasza pozycja w tabeli jest taka, a nie inna. Na przestrzeni kilku dni jesteśmy w stanie rozegrać naprawdę dobry mecz, taki jak z City, a później prezentujemy się w ten sposób jak z Arsenalem. Nie rozumiem tego, to niedopuszczalne – skomentował Argentyńczyk.

Palmer brakującym ogniwem

Należy nadmienić, że Chelsea przystępowała do meczu z Arsenalem osłabiona. Z powodu choroby nie zagrał m.in. Cole Palmer, który walczy o koronę króla strzelców, mając już 20 goli w rozgrywkach ligowych.

– To nie był powód, dla którego przegraliśmy mecz, choć utrata tak kreatywnego zawodnika nigdy nie pomaga. W obecnych okolicznościach bardzo utrudniło to zarządzanie składem. Nie chcę jednak szukać wymówek. Dziś bardzo wiele rzeczy nie zagrało w naszych szeregach – powiedział Pochettino.

Chelsea zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli. Przed ekipą ze Stamford Bridge kolejny ciężki mecz wyjazdowy. W sobotni wieczór zmierzą się oni z rozpędzoną Aston Villą.