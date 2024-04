Chelsea według wieści The Telegraph nie podjęła jeszcze decyzji ws. przyszłości Mauricio Pochettino. Po ostatnich wynikach The Blues argentyński trener nie może być pewny swego.

Mauricio Pochettino nie może czuć się bezpieczny

Chelsea w tym sezonie rozczarowuje. Ekipa ze Stamford Bridge miała walczyć w trakcie kampanii 2023/2024 o najwyższe cele. Do klubu ściągani za duże pieniądze byli czołowi piłkarze świata. Na dzisiaj to wystarcza tylko na to, aby The Blues znajdowali się w okolicach środka tabeli Premier League. W związku z tym coraz częściej słychać głosy o czasie rozliczenia menedżera londyńczyków.

W ostatnim czasie Chelsea została wyeliminowana z Pucharu Anglii przez Manchester City (0:1). Z kolei we wtorkowy wieczór The Blues zostali zmiażdżeni przez Arsenal (0:5) w derbach. Istnieje jednak pogląd, że nie tylko Mauricio Pochettino powinien ponosić odpowiedzialność za słabą postawę drużyny. Wpływ na to ma mieć fakt, że nie tylko Argentyńczyk ponosił odpowiedzialność za politykę transferową klubu i budowę tak młodego składu.

Celem minimum awans do europejskich pucharów

The Telegraph przekonuje, że zarząd rozumie, że zatrzymanie Pochettino zapewni Chelsea stabilność, której potrzebuje po prawie dwóch latach ciągłych zmian. Mimo że ekipa z Londynu nie wykonała takiego postępu, jakiego po niej oczekiwano. Optymistyczne akcenty, jak występy na Wembley w spotkaniach pucharowych, mają być jednak światełkiem w tunelu.

Praca trenera z młodymi zawodnikami, takimi jak: Cole Palmer, Nicholas Jackson i Malo Gusteau również została pozytywnie oceniona. Chociaż niektóre publiczne komentarze głównego trenera na temat braku doświadczenia zespołu nie zawsze zostały dobrze przyjęte. Zastanawiające były także niektóre decyzje Pochettino przy wyborze wyjściowego składu. Niemniej często były one spowodowane licznymi kontuzjami w drużynie. Argentyńczyk związał się z klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Ponieważ kwalifikacja do europejskich rozgrywek przez część szefów klubów była uważana za minimalne zadanie na pierwszy sezon Pochettino, brak zakwalifikowania się drużyny do europejskich pucharów może grozić utratą pracy przed doświadczonego trenera.

Chelsea po 32 spotkaniach ma na swoim koncie 47 punktów. Aktualnie plasuje się na dziewiątej pozycji.

