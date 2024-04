Chelsea przygotowuje się do wielomilionowych inwestycji latem

Chelsea po nieudanej kampanii 2023/2024 ma zamiar odzyskać blask w nowym sezonie. W tym celu sternicy The Blues mają konkretne plany, o czym informuje Fichajes.net.

Trzy wymarzone transfery Chelsea

Chelsea to jedno z największych rozczarowań w tej kampanii w Premier League. Duża po zmianie właściciela regularnie finalizowała transfery za krocie. Nie dało to jednak efektu w postaci sukcesów. Tym samym wygląda na to, że niebawem w klubie ze Stamford Bridge zostanie przeprowadzona kolejna rewolucja kadrowa.

W kontekście planów transferowych ekipy z Londynu w mediach pojawiały się już konkretne wieści. Misją sterników klubu ma być wzmocnienie drużyny tak, aby ta stała się konkurencyjna i przede wszystkim włączyła się do gry o awans do Ligi Mistrzów. Bez gry w elitarnych rozgrywkach klub traci finansowo.

Serwis Fichajes.net przekonuje, że przedstawiciele Chelsea marzą o trzech zawodnikach, którzy mieliby zmienić dynamikę drużyny w kolejnej kampanii. Komfort w bramce ma dać The Blues transfer z udziałem Mike’a Maignana. Utalentowany francuski golkiper dzisiaj broni barw AC Milan. Dzięki udanym występom w ekipie z Serie A, stał się jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji.

The Blues planują wzmocnić się na kluczowych pozycjach

Na krótkiej liście życzeń Chelsea znajduje się także Victor Osimhen. Nigeryjczyk jest kolejnym przedstawicielem Serie A, mogącym trafić do klubu ze Stamford Bridge. Piłkarz ma się idealnie wpasowywać w koncepcję budowy drużyny Mauricio Pochettino. Osimhen może być kluczowym wzmocnieniem ataku w Chelsea.

Joshua Kimmich ma być kolejnym celem transferowym, ale na pewno nie mniej ważnym od wymienionych wcześniej. Pomocnik Bayernu Monachium wyróżnia się wszechstronnością. Gdyby transakcja z udziałem Niemca stała się faktem, to ten prawdopodobnie w środku pola mógłby grac obok Enzo Fernandeza czy Moisesa Caicedo.

Mając na uwadze plany transferowe londyńczyków widać wyraźnie, że nie tylko chcą się wzmocnić, ale też ożywić swoje aspiracje związane z grą w kolejnym sezonie. Czy uda się ekipie z Londynu odrodzić po trudnej kampanii? Czas pokaże.

