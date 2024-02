IMAGO / Nigel French Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea notuje słabe wyniki

Mauricio Pochettino jest krytykowany przez media

Argentyńczyk wkurzył się na dziennikarzy

Mauricio Pochettino zirytowany dziennikarzami

Chelsea w sezonie 2023/2024 notuje przeciętne wyniki, za co coraz większa krytyka spada na Mauricio Pochettino. Trener The Blues na konferencji prasowej przed meczem z Aston Villą postanowił odpowiedzieć niektórym dziennikarzom. Argentyńczyk zdenerwował się na to, że jego wypowiedzi są wyrywane z kontekstu.

– Moje stwierdzenia na temat nieodpowiedniej jakości zawodników zostały wyrwane z kontekstu. Mówiłem o naszym występie w meczu przeciwko Wilkom. Złości mnie to, że moje słowa są brane za to, czym nie są. Najtrudniejszą rzeczą jest wyjaśnienie tego mojej żonie, która mi mówi: “Dlaczego to mówisz? Powiedziałeś mi, że (jakiś zawodnik) jest mistrzem.” – powiedział Pochettino.

