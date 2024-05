Piłkarze Chelsea zszokowani po decyzji zarządu

Chelsea we wtorek opublikowała zaskakujący komunikat związany ze zwolnieniem Mauricio Pochettino. The Telegraph przekonuje, że także sami zawodnicy byli nim zaskoczeni.

Źródło: The Telegraph

Źródło: The Telegraph

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Decyzja o zwolnieniu Mauricio Pochettino zaskoczyła piłkarzy Chelsea

Chelsea ma za sobą bardzo nieudany sezon. Finalnie ekipa z Londynu wywalczyła miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Niemniej i tak nie spełniło to oczekiwań sterników The Blues. Tym samym władze klubu podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z Mauricio Pochettino.

Tymczasem ciekawe wieści przekazało The Telegraph. Według źródła piłkarze nie otrzymali od Argentyńczyka żadnych wskazówek, mogących sugerować, że może mieć miejsce zmiana menedżera w klubie. W ostatniej kolejce ligowej stołeczna ekipa pokonała Bournemouth (2:1), zapewniając sobie awans do Ligi Konferencji Europy.

Zwolnienie Mauricio Pochettino przez Chelsea to była dobra decyzja? Tak 0% Nie 100% Trudno powiedzieć 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Trudno powiedzieć

“Zawodnicy nie mogli w to uwierzyć. Nie mieli pojęcia, dopóki wiadomość nie rozeszła się za pośrednictwem czatów na WhatsAppie. Większość graczy naprawdę lubiła Pochettino, więc byli bardzo zdenerwowani” – można przeczytać w The Telegraph.

We wtorek klub z Londynu oficjalnie poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Chelsea od lipca 2023 roku. Prowadził zespół w 51 spotkaniach, notując w nich 27 zwycięstw, 10 remisów i 14 porażek. Pochettino, zanim trafił do ekipy ze Stamford Bridge, to prowadził między innymi Paris Saint-Germain czy Tottenham Hotspur.

Czytaj więcej: Man City uprzedzi Real Madryt? Gotowy wyłożyć 120 milionów euro