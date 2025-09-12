Leny Yoro chwalony przez Phila Jonesa
Manchester United nieudanie rozpoczął nowy sezon. Dopiero tuż przed przerwą reprezentacyjną podopieczni Rubena Amorima odnieśli pierwsze zwycięstwo. Pokonali wówczas po dramatycznym meczu Burnley (3:2). Teraz przed Czerwonymi Diabłami niezwykle trudne wyzwanie. W niedzielę zmierzą się bowiem w derbach z Manchesterem City. Już wiemy, że między słupkami w tym meczu stanie Altay Bayindir.
Przed meczem na łamach klubowej telewizji Manchesteru United pojawił się wywiad z Philem Jonesem. Były wieloletni piłkarz Czerwonych Diabłów niezwykle chwalił Leny’ego Yoro. Anglik wymienił największe atuty Francuza i przyznał, że w przyszłości może to być gwiazda zespołu z Old Trafford.
– Myślę, że Leny jest naprawdę dobry. Lubię jego charakterystykę, jako środkowego obrońcy, zwłaszcza z prawej strony w ustawieniu z trzema środkowymi defensorami. Ma odpowiednią szybkość, dobre warunki fizyczne, a to najważniejsza sprawa dla środkowego obrońcy w Premier League w tych czasach – powiedział Phil Jones cytowany przez serwis „DevilPage”.
– Technicznie jest bardzo dobry z piłką przy nodze. W budowaniu akcji jest dobry i można na nim polegać. Potrafi czytać grę. Jest też silny w obu polach karnych – podsumował Anglik.
Leny Yoro dotychczas rozegrał 36 spotkań w koszulce Manchesteru United. W tym czasie udało mu się strzelić jednego gola oraz zaliczyć dwie asysty.