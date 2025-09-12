Manchester United już w niedzielę zagra z Manchesterem City. Przed meczem Phil Jones na łamach klubowej telewizji chwalił Leny'ego Yoro. Anglik widzi w defensorze przyszłą gwiazdę drużyny.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Leny Yoro chwalony przez Phila Jonesa

Manchester United nieudanie rozpoczął nowy sezon. Dopiero tuż przed przerwą reprezentacyjną podopieczni Rubena Amorima odnieśli pierwsze zwycięstwo. Pokonali wówczas po dramatycznym meczu Burnley (3:2). Teraz przed Czerwonymi Diabłami niezwykle trudne wyzwanie. W niedzielę zmierzą się bowiem w derbach z Manchesterem City. Już wiemy, że między słupkami w tym meczu stanie Altay Bayindir.

Przed meczem na łamach klubowej telewizji Manchesteru United pojawił się wywiad z Philem Jonesem. Były wieloletni piłkarz Czerwonych Diabłów niezwykle chwalił Leny’ego Yoro. Anglik wymienił największe atuty Francuza i przyznał, że w przyszłości może to być gwiazda zespołu z Old Trafford.

– Myślę, że Leny jest naprawdę dobry. Lubię jego charakterystykę, jako środkowego obrońcy, zwłaszcza z prawej strony w ustawieniu z trzema środkowymi defensorami. Ma odpowiednią szybkość, dobre warunki fizyczne, a to najważniejsza sprawa dla środkowego obrońcy w Premier League w tych czasach – powiedział Phil Jones cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Technicznie jest bardzo dobry z piłką przy nodze. W budowaniu akcji jest dobry i można na nim polegać. Potrafi czytać grę. Jest też silny w obu polach karnych – podsumował Anglik.

Leny Yoro dotychczas rozegrał 36 spotkań w koszulce Manchesteru United. W tym czasie udało mu się strzelić jednego gola oraz zaliczyć dwie asysty.