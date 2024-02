IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City odniósł cenną wygraną

Ekipa Guardioli długo męczyła się z Evertonem

Autorem zwycięskiej bramki był Haalanda

Niezawodny Erling Haaland

Manchester City wiedział, że chcąc nie stracić kontaktu z Liverpoolem musiał w sobotę zainkasować trzy punkty. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowo, a gospodarze nie stworzyli wcale wielkiego zagrożenia pod bramką Evertonu.

The Citizens dopięli swego dopiero w po przerwie. W 71. minucie Erling Haaland trafił do siatki po raz pierwszy. Norweg zakończył ten mecz z dwoma golami, po tym jak w końcówce przebiegł z piłką przez niemal połowę boiska, nie dając szans goniącym go defensorom.

Manchester City awansował – przynajmniej tymczasowo – na fotel lidera Premier League. Ekipa Guardioli ma punkt przewagi nad Liverpoolem i trzy oczka więcej niż Arsenal.

