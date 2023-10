fot. Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Victor Lindelof

Victor Lindelof ma duże szanse na pozostanie w Manchesterze United

Klub planuje skorzystać z opcji przedłużenia jego kontraktu o kolejny rok

Szwed jest bardzo zadowolony z możliwości dalszej gry na Old Trafford

Czerwone Diabły przedłużą kontrakt defensora

Jeszcze tego lata Victor Lindelof był bliski opuszczenia Old Trafford. Z obrońcą planował pożegnać się Manchester United, który liczył na jakościowe wzmocnienie tej formacji. Najpierw konieczna była natomiast sprzedaż swoich zawodników, co finalnie się nie udało. Szwed pozostał w szeregach angielskiego giganta, a problemy zdrowotne Raphaela Varane’a i Lisandro Martineza zmusiły Erika ten Haga do postawienia na niego w wyjściowej jedenastce.

29-latek zaliczył już w tym sezonie dziesięć występów, z czego większość od pierwszej minuty. Spisuje się nieźle, w efekcie czego zapracował na większe zaufanie holenderskiego menedżera. Zadowolone z jego dyspozycji są także władze klubu, które zamierzają tę współpracę kontynuować.

Kontrakt Lindelofa obowiązuje tylko do połowy 2024 roku. Istnieje natomiast zapis, który umożliwiałby Manchesterowi United przedłużenie o kolejny rok. Szwed ma świadomość, że najprawdopodobniej do tego dojdzie.

– Jest natomiast opcja przedłużenia kontraktu o rok i musi to zostać zrobione w stosownym czasie. Nie wiem natomiast, kiedy mija termin. Wygląda jednak na to, że zostanie aktywowana. Gra w Manchesterze United sprawia mi wielką radość. Jestem w klubie już siódmy rok. Czuję się tutaj dobrze, podobnie jak moja rodzina – mówi Lindelof.

Zobacz również: Były kadrowicz: ktoś próbował się wymądrzać, że bez Lewandowskiego będzie dobrze