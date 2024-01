“Nie wypada na to odpowiadać”. Nowy właściciel United uciął dyskusję

IMAGO / PA Images/ Simon Peach Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Sir Jim Rafcliffe 24 grudnia oficjalnie przejął 25% akcji Manchesteru United

Brytyjski miliarder pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Tottenhamem

Rafcliffe odpowiedział m.in. na pytanie dotyczące klubowych obiektów

Manchester United. “To najbardziej ekscytująca rzecz w moim życiu”

Manchester United w 21. kolejce Premier League podejmuje Tottenham. Przed rozpoczęciem pojedynku na Old Trafford odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowego właściciela Czerwonych Diabłów, sir Jima Rafcliffe’a. Brytyjski miliarder przyznał, że przeprowadzona transakcja ma dla niego ogromne znaczenie:

– Czy negocjacje z Manchesterem United to najbardziej ekscytująca rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem? Tak, to prawda. Zrobiłem kilka ekscytujących rzeczy, ale to zupełnie inny poziom. Nie ma co do tego wątpliwości.

Rafcliffe musiał odpowiedzieć także na nieco trudniejsze pytania. – Wzmocnienia w zimowym okienku? Pozostawię to bez komentarza. Moje pierwsze wrażenie dotyczące Old Trafford i Carrington (centrum treningowe)? Nie wypada na to odpowiadać, ale dobre pytanie.

Wcześniej w wywiadzie dla “MEN” podkreślił, że jego celem jest przywrócenie klubu na sam szczyt.