Newcastle United z falstartem w Premier League. Trener skomentował sytuację gwiazdy

Newcastle United zremisowało bezbramkowo z Aston Villą w pierwszej kolejce Premier League. Po meczu Eddie Howe zabrał głos w sprawie Alexandra Isaka, który nadal próbuje wymusić transfer do Liverpoolu.

Alexander Isak chce opuścić Newcastle United

Newcastle United w sobotę rozpoczęło sezon Premier League od wyjazdowego spotkania z Aston Villą. Kibice nie doczekali się goli w Birmingham i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W kadrze Srok zabrakło Alexandra Isaka. 25-letni Szwed od kilku tygodni stara się wymusić transfer do Liverpoolu, który znajduje się na liście jego wymarzonych klubów.

The Reds już latem złożyli ofertę za napastnika, jednak została ona odrzucona przez władze Newcastle. Klub z St. James’ Park konsekwentnie podkreśla, że nie zamierza sprzedawać swojego najlepszego strzelca w tym oknie transferowym.

Isak wyraźnie odczuwa rozczarowanie decyzją działaczy i nie wziął udziału w okresie przygotowawczym i nie zagrał żadnego meczu sparingowego przed startem nowego sezonu, co dodatkowo zaostrzyło jego konflikt z klubem.

Po meczu Eddie Howe zabrał głos w sprawie sytuacji szwedzkiego napastnika. – Mam nadzieję, że historia Isaka szybko się zakończy, bo to ciągle krąży wokół nas – powiedział menedżer. – Zawodnikom udało się to zignorować i grać. Musimy to kontynuować. Musimy sobie radzić bez narracji przeciwko nam – dodał Howe.

W najbliższej kolejce Newcastle czeka hitowe starcie z Liverpoolem, które może jeszcze bardziej podgrzać atmosferę wokół Isaka i jego przyszłości w klubie. Klub z St. James Park zagra w tym sezonie w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów.