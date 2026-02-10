Newcastle rozważa zmianę trenera. Howe przed trudnym zadaniem

Eddie Howe znalazł się pod dużą presją. Newcastle rozważa zakończenie współpracy z trenerem. Powodem są niezadowalające wyniki. Football Insider informuje, że kluczowe będą spotkania z Tottenhamem i Manchesterem City.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle zdecyduje o przyszłości Howe’a po dwóch najbliższych meczach

Newcastle to jedno z największych rozczarowań w tym sezonie Premier League. Eddie Howe i spółka zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów. Strata do miejsc gwarantujących awans do Ligi Mistrzów wynosi na ten moment już 11 punktów. Co więcej, Sroki nie wygrały żadnego z pięciu ostatnich meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Dodatkowo odpadli w półfinale Carabao Cup. Jedynym pozytywnym akcentem w bieżącej kampanii jest awans do rundy play-off Ligi Mistrzów, gdzie zagrają z Karabachem.

Kiepskie wyniki w ostatnim czasie oraz słaba postawa ogólna w Premier League sprawiły, że Eddie Howe znalazł się pod sporą presją. Football Insider informuje, że Newcastle poważnie zastanawia się nad zmianą trenera. Co ciekawe, ich przewaga nad strefą spadkową jest mniejsza niż strata do TOP4 ligi. Źródło przekonuje, że kluczowe będą dwa następne mecze. Warto jednak zauważyć, że Anglik stoi przed trudnym zadaniem, jeśli chodzi o utrzymanie posady. W najbliższym czasie Newcastle zagra w Premier League z Tottenhamem i Man City. W międzyczasie czeka ich konfrontacja w Pucharze Anglii z Aston Villą oraz starcie ze wspomnianym Karabachem w Lidze Mistrzów.

Howe został zatrudniony przez Newcastle w listopadzie 2021 roku. W sezonie 2024/2025 zdobył jedyne jak dotąd trofeum ze Srokami, wygrywając Carabao Cup. Łącznie prowadził zespół w 212 meczach, a jego bilans to 108 zwycięstw, 41 remisów i 63 porażki.