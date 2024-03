Jose Mourinho na początku roku stracił pracę w AS Romie. Czy jego powrót do Chelsea jest możliwy? Obie strony mają w tej kwestii spore wątpliwości.

Jose Mourinho przebywa obecnie na trenerskim bezrobociu

Ostatnio pojawił się temat jego powrotu do Chelsea

Obie strony są dość sceptycznie nastawione do tej współpracy

Mourinho wróci do Chelsea po raz trzeci?

W połowie stycznia Jose Mourinho stracił pracę w AS Romie. Zakończył tym samym ponad dwuletni projekt prowadzony w stolicy Włoch. Utytułowany szkoleniowiec nie sprostał oczekiwaniom, bowiem kibice wierzyli, że z nim u steru drużyna będzie w stanie nawiązać do walki o mistrzostwo kraju. Pomimo konsekwentnie wzmacnianej kadry, wyniki stały w miejscu, co doprowadziło do zakończenia współpracy.

Mourinho nie spieszy się z powrotem na ławkę trenerską. Media sugerują, że podejmie teraz egzotyczny kierunek i trafi do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby kusiły go olbrzymimi pieniędzmi jeszcze za czasów pracy w Romie. Teraz jest dostępny, więc ostateczna decyzja będzie uzależniona od jego woli.

Niewykluczone, że Mourinho będzie chciał sprawdzić się jeszcze w którejś z czołowych lig. Łączy się go z Premier League, gdzie nie brakuje kandydatów, którzy pochyliliby się nad tak wielkim i uznanym nazwiskiem. Jednym z nich jest Chelsea, która pod wodzą Mauricio Pochettino zawodzi. Mourinho doskonale zna to miejsce, bowiem na Stamford Bridge pracował już dwukrotnie.

“Daily Mail” donosi jednak, że obie strony dość wątpliwie podchodzą do tej sprawy. Mourinho najlepsze lata ma już za sobą. Chelsea z kolei nie jest obecnie zespołem, który gwarantuje możliwość walki o najwyższe cele. Na dodatek panuje tam spore zamieszanie, związane z niezwykle liczną kadrą, która w niemal każdym okienku ulega poważnej transformacji.

