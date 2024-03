Mecz Wisła – Widzew zostanie powtórzony? PZPN przeprowadzi głosowanie!

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Mecz Wisła Kraków – Widzew Łódź może zostać powtórzony

PZPN przeprowadzi głosowanie w sprawie protestu łódzkiego klubu

Biała Gwiazda w minionym tygodniu wyeliminowała Widzew w Pucharze Polski

Protest Widzewa się powiedzie? PZPN głosuje

Wisła Kraków w minionym tygodniu pokonała Widzew Łódź po dogrywce, kwalifikując się do półfinału Pucharu Polski. Spotkanie to obfitowało w liczne kontrowersje sędziowskie z udziałem Damiana Kosa, który mylił się wielokrotnie. Do najpoważniejszej pomyłki doszło w ostatnich sekundach spotkania. Przy jednobramkowym prowadzeniu Widzewa uznał bramkę dla Białej Gwiazdy, która doprowadziła do remisu i w ogólnym rozrachunku również dogrywki.

Tam lepsi okazali się gospodarze z Krakowa, którzy strzelili zwycięskiego gola. Widzew postanowił złożyć protest, w którym domaga się powtórzenia meczu. Początkowo wydawało się, że sprawa ta przyjmie charakter wyłącznie symboliczny, gdyż w przepisach jasno określone jest, że błędy sędziego nie mogą stać się pretekstem do powtórnego rozegrania spotkania. PZPN poprosił natomiast Wisłę o komentarz. Ta w odpowiedzi złożyła odwołanie, w którym argumentowała, że sędzia Kos mylił się wielokrotnie, a pokrzywdzony może czuć się nie tylko Widzew.

Mateusz Miga poinformował, że PZPN szczegółowo przeanalizuje ten temat. Do czwartku ma zostać przeprowadzone głosowanie na temat ewentualnego powtórzenia meczu. Nie będzie to ostateczny werdykt, gdyż klubom przysługuje jeszcze prawo do odwołania do Najwyższej Komisji Odwoławczej.

W międzyczasie Wisła poznała rywala w półfinale Pucharu Polski. Zmierzy się przed własną publicznością z Piastem Gliwice.

