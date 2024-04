Jose Mourinho: Nie miałem takiego wsparcia w Man United, jakie otrzymał Ten Hag

Jose Mourinho trenował Manchester United przez ponad dwa lata. Portugalczyk w rozmowie z angielskimi dziennikarzami porównał swoją kadencję na Old Trafford z obecną pracą Erika Ten Haga. "The Special One" dostrzegł pewne różnice.

Ten Hag ma większy kredyt zaufania od Mourinho?

Jose Mourinho spędził w Manchesterze United 2,5 roku w latach 2016-2018. Portugalczyk jest na tyle barwną postacią w świecie futbolu, że w każdym miejscu, gdzie przebywał, jest on długo rozpamiętywany. Nie inaczej sprawy mają się na Old Trafford, ponieważ od dawna trwają tu poszukiwania szkoleniowca idealnego. Pozycja w klubie obecnego trenera, Erika Ten Haga, nie jest bezpieczna. Mourinho porównał swój okres w Manchesterze z kadencją Holendra.

– Ten Hag ma w Manchesterze coś, czego ja nigdy nie otrzymałem ze strony władz klubu. Nie miałem takiego poziomu wsparcia i nie mogłem liczyć na tak duże zaufanie – skomentował Mourinho.

– Odszedłem z United smutny, bo czułem, że to dopiero początek pewnego dłuższego procesu. W niektórych momentach wydawało mi się, że gdyby mi zaufano i uwierzono w moje doświadczenie, wszystko mogłoby wyglądać inaczej – skwitował.

Mourinho poprowadził Manchester United w 144 spotkaniach. Przegrał tylko 29 z nich, co stanowi o bardzo dobrej średniej liczbie punktów na mecz za kadencji Portugalczyka – wynosi ona 1,97. W ostatnim czasie pożegnał się on z innym wielkim klubem – AS Romą. Choć Portugalczyk w teorii jest “do wzięcia”, to nie wydaje się, by spieszyło się mu z powrotem na ławkę trenerską.