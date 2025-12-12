Slot zdecydował w sprawie Salaha. Przełomowe informacje

Mohamed Salah znajdzie się w kadrze meczowej Liverpoolu na najbliższe spotkanie z Brighton & Hove Albion - podaje brytyjska stacja radiowa Sky Sports. Zatem wygląda na to, że konflikt egipskiego skrzydłowego z Arne Slotem został już zażegnany.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Arne Slot

Mohamed Salah wraca do kadry meczowej Liverpoolu

W ostatnich dniach głównym tematem w angielskich mediach stała się przyszłość Mohameda Salaha. 33-letni skrzydłowy popadł w konflikt z trenerem Liverpoolu – Arne Slotem – który przestał traktować Egipcjanina jako niepodważalnego podstawowego zawodnika. Sytuacja rozwścieczyła Salaha, a udzielony przez niego gorzki wywiad tylko dolał oliwy do ognia. W efekcie nie znalazł się nawet w kadrze meczowej na spotkanie Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, które angielski klub wygrał na wyjeździe 1:0.

Wygląda jednak na to, że konflikt udało się zażegnać. Jak informuje stacja „Sky Sports”, Mohamed Salah znajdzie się w kadrze meczowej Liverpoolu na najbliższe spotkanie z Brighton & Hove Albion. Mecz odbędzie się jutro, w sobotę 13 grudnia o godzinie 16:00, a niewykluczone, że zobaczymy na boisku również reprezentanta Egiptu.

Tym samym wzrosły szanse, że Salah wypełni obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku kontrakt, mimo pojawiających się ostatnio spekulacji o możliwym odejściu już zimą.

Doświadczony skrzydłowy, który niedługo uda się na Puchar Narodów Afryki, reprezentuje barwy zespołu The Reds od lipca 2017 roku, kiedy przeszedł na Anfield Road za ponad 40 milionów euro z Romy. W obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań, zdobywając pięć bramek i notując trzy asysty. Jego aktualna wartość rynkowa szacowana jest na 30 milionów euro. Gwiazdor ma w swojej gablocie dwa mistrzostwa Premier League oraz jedną Ligę Mistrzów.