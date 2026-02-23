Carrick zachwycony graczem Manchesteru United. Co za słowa

21:03, 23. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  manutd.com / DevilPage

Manchester United w poniedziałkowy wieczór podejmuje Everton. Przed spotkaniem Michael Carrick wystawił laurkę swojemu podopiecznemu. Trener Czerwonych Diabłów jest zachwycony współpracą z Casemiro.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick o Casemiro. Zachwyty trenera Manchesteru United

Manchester United w poniedziałkowy wieczór będzie mógł udowodnić, że ostatnie wyniki nie są dziełem przypadku, a pracą włożoną przez Michaela Carricka. Czerwone Diabły od momentu zatrudnienia angielskiego szkoleniowca prezentują się znakomicie. Pod okiem nowego trenera w pięciu rozegranych spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa, a także zaliczyli jeden remis.

Michael Carrick przed meczem z Evertonem porozmawiał z dziennikarzami. Szkoleniowiec Manchesteru United poruszył temat m.in. Casemiro. Z ust Anglika padły ciepłe słowa w kierunku brazylijskiego pomocnika. Trener podkreślił, że od pierwszych jego dni pracy na Old Trafford zawodnik jest fantastyczny.

– Case jest fantastyczny odkąd tutaj przyszedłem, zarówno na boisku, jak i poza nim – zaczął Michael Carrick, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Doświadczenie to wspaniała sprawa, jeśli potrafisz je wykorzystać w odpowiedni sposób. Z czasem bycie starszym zawodnikiem wiąże się z odpowiedzialnością i dawaniem przykładu młodszym zawodnikom. Trzeba im też pomagać i przekazywać swoje doświadczenia w pozytywny sposób – kontynuował Anglik.

– Casemiro prezentuje najwyższy poziom pod wieloma względami. Praca z nim to przyjemność i nie mogę doczekać się kontynuacji tego w kolejnych miesiącach – dodał.

Casemiro jednak po sezonie zakończy współpracę z Manchesterem United. Brazylijczyk już kilka dni temu zapowiedział odejście.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź