Carrick zachwycony graczem Manchesteru United. Co za słowa

Manchester United w poniedziałkowy wieczór podejmuje Everton. Przed spotkaniem Michael Carrick wystawił laurkę swojemu podopiecznemu. Trener Czerwonych Diabłów jest zachwycony współpracą z Casemiro.

Michael Carrick o Casemiro. Zachwyty trenera Manchesteru United

Manchester United w poniedziałkowy wieczór będzie mógł udowodnić, że ostatnie wyniki nie są dziełem przypadku, a pracą włożoną przez Michaela Carricka. Czerwone Diabły od momentu zatrudnienia angielskiego szkoleniowca prezentują się znakomicie. Pod okiem nowego trenera w pięciu rozegranych spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa, a także zaliczyli jeden remis.

Michael Carrick przed meczem z Evertonem porozmawiał z dziennikarzami. Szkoleniowiec Manchesteru United poruszył temat m.in. Casemiro. Z ust Anglika padły ciepłe słowa w kierunku brazylijskiego pomocnika. Trener podkreślił, że od pierwszych jego dni pracy na Old Trafford zawodnik jest fantastyczny.

– Case jest fantastyczny odkąd tutaj przyszedłem, zarówno na boisku, jak i poza nim – zaczął Michael Carrick, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Doświadczenie to wspaniała sprawa, jeśli potrafisz je wykorzystać w odpowiedni sposób. Z czasem bycie starszym zawodnikiem wiąże się z odpowiedzialnością i dawaniem przykładu młodszym zawodnikom. Trzeba im też pomagać i przekazywać swoje doświadczenia w pozytywny sposób – kontynuował Anglik.

– Casemiro prezentuje najwyższy poziom pod wieloma względami. Praca z nim to przyjemność i nie mogę doczekać się kontynuacji tego w kolejnych miesiącach – dodał.

Casemiro jednak po sezonie zakończy współpracę z Manchesterem United. Brazylijczyk już kilka dni temu zapowiedział odejście.