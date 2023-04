Scott McTominay postanowił, że opuści Manchester United, jeżeli nie wywalczy sobie miejsca w wyjściowej jedenastce Czerwonych Diabłów w dłuższej perspektywie. Defensywny pomocnik pragnie grać regularnie, co stawia sobie za priorytet odnośnie przyszłości.

PressFocus Na zdjęciu: Scott McTominay

Wydaje się, że Scott McTominay po aktualnym sezonie odejdzie z Manchesteru United

Defensywny pomocnik chce być zawodnikiem pierwszego składu i występować regularnie

O wyjściową jedenastkę na Old Trafford w dłuższej perspektywie będzie mu bardzo ciężko

McTominay poszuka minut w innym klubie?

Scott McTominay po kolejnych transferach Manchesteru United spada coraz niżej w hierarchii Erika ten Haga. Jak dowiedział się “Football Insider”, defensywny pomocnik, będąc u szczytu swojej kariery chce grać regularnie, na co nie zawsze może liczyć w zespole Czerwonych Diabłów.

Jeśli sytuacja 38-krotnego reprezentanta Szkocji nie ulegnie zmianie, to piłkarz poprosi Manchester United o zgodę na odejście. Wychowanek akademii Red Devils jest poważnie łączony z przeprowadzką do Newcastle United, które chciało go sprowadzić już podczas zimowego okienka.

Defensywny pomocnik w 34 meczach trwającej kampanii strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia piłkarza środka pola na mniej więcej 25 milionów euro.