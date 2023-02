fot. PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount wciąż nie wyjaśnił swojej najbliższej przyszłości. Anglik odrzucił niedawno ofertę kontraktu ze strony Chelsea, gdyż zawiodła go wysokość pensji. Celem londyńczyków w dalszym ciągu jest przedłużenie jego umowy – informuje Fabrizio Romano.

Kontrakt Masona Mounta obowiązuje do połowy 2024 roku

Chelsea pracuje nad przedłużeniem umowy

W przypadku braku porozumienia, Anglik zostanie latem sprzedany

Jaką decyzję podejmie wychowanek Chelsea?

Od kilku miesięcy Chelsea szaleje na rynku transferowym, ale nie zapomina o swoich obecnych zawodników. Pomimo pozyskania między innymi Enzo Fernandeza czy Mychajło Mudryka, celem londyńczyków w dalszym ciągu jest przedłużenie kontraktu z Masonem Mountem. Ostatnie rozmowy nie przyniosły jednak zamierzonych rezultatów, dlatego zostały wstrzymane.

Reprezentant Anglii odrzucił niedawną propozycję ze strony Chelsea, uważając ją za niewystarczającą. 24-latek ma świadomość, że klub oferuje mu mniejsze pieniądze niż pozostałym graczom o podobnym statusie, a także tym pozyskanym w ostatnim czasie. Władze The Blues mają z kolei świadomość, że pomocnik w obecnym sezonie znacząco obniżył loty i być może nie zasługuje na tak wysokie wynagrodzenie.

Aktualnie negocjacje nie są prowadzone, choć Chelsea wciąż liczy na kontynuowanie współpracy. Jeśli między stronami nie dojdzie do porozumienia, latem Mount zostanie wystawiony na listę transferową. Zainteresowanie pozyskaniem go już wcześniej wykazywał Liverpool. Niewykluczone, że do walki o Anglika włączyłby się również Manchester City.

Zobacz również: