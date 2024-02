Imago / Gerrit van Keulen Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial odejdzie z Manchesteru United

Kontrakt piłkarza nie zostanie przedłużony

Napastnik był łączony z Interem Mediolan, Juventusem oraz Fenerbahce

Anthony Martial ma przed sobą ostatnie miesiące kontraktu z Manchesterem United. Jeszcze w grudniu nie wiadomo, jaka czeka go przyszłość. Pojawiały się co chwilę sprzeczne informacje, lecz z ostatnich doniesień wynika jasno. Nicolo Schira przekazał, że Francuz opuści Czerwone Diabły wraz z końcem czerwca.

Historia napastnika na Old Trafford należy do tych z rodzaju niespełnionych oczekiwań. Gdy przybył do Anglii, widziano w nim przyszłego zdobywcę złotej piłki, lecz Martial z każdym sezonem spisywał się coraz gorzej. Podczas zimowego okna transferowego był temat jego przenosin do Serie A oraz Fenerbahce.

28-latek łącznie spędził w Manchesterze United dziewięć lat. Został sprowadzony z Monaco za 60 milionów euro, a w pierwszym zespole wystąpił w 317 meczach, w których strzelił 90 bramek.