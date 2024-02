IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo to wychowanek Manchesteru United

18-latek zdobył w czwartek zwycięskiego gola

Sam piłkarz mówi, że to jego spełnienie marzeń

Mainoo na ustach kibiców i dziennikarzy

Manchester United musiał się napocić, by wygrać czwartkowy mecz Premier League. Co prawda goście z Old Trafford prowadzili do 84. minuty 3:1, ale Wolverhampton zdołało odpowiedzieć doprowadzając w doliczonym czasie gry do wyrównania. Zwycięski gol autorstwa Kobbie’ego Mainoo padł w siódmej doliczonej minucie.

– Graliśmy na trudnym terenie, ale wiedzieliśmy, że musimy ten mecz wygrać. Fakt, że zdobyłem zwycięską bramkę jest dla mnie niczym spełnienie marzeń. Aż trudno mi dojść do siebie i pojąć, że to naprawdę się stało – powiedział po meczu poruszony 18-latek.

Mainoo jest wychowankiem klubu z Manchesteru. W pierwszej drużynie zadebiutował w 2022 roku. Wcześniej reprezentował barwy drużyny młodzieżowej. Ma też na koncie kilka występów w reprezentacji Anglii do lat 18 i 19. Jego nominalna pozycja to defensywny pomocnik.

