Andre Onana przebywa aktualnie z reprezentacją Kamerunu na Pucharze Narodów Afryki. Lot na afrykański czempionat zapewnił mu Manchester United, który przeciągał do ostatniego momentu czas wyjazdu bramkarza.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Imago / Kim Price Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana prywatnym odrzutowcem udał się do Wybrzeża Kości Słoniowej na Puchar Narodów Afryki

Za wynajęcie samolotu zapłacił Manchester United

Firma VistaJet, która wypożyczyła środek transportu powietrznego, liczy sobie za godzinę ok. 10/12 tysięcy dolarów

Ogromny rachunek Manchesteru United za wynajęcie odrzutowca

Manchester United przeciągał wyjazd Andre Onany na Puchar Narodów Afryki do ostatniego momentu. Wszystko po to, aby Kameruńczyk jak najdłużej mógł pozostać w klubie i pomóc drużynie podczas gorszego okresu w lidze. Ostatecznie 27-latek dopiero po spotkaniu z Tottenhamem udał się w podróż do Wybrzeża Kości Słoniowej.

Czerwone Diabły specjalnie dla niego wynajęły w firmie VistaJet prywatny odrzutowiec. Jak wynika z informacji “The Athletic” koszt godzinnego użytkowania samolotu w tej firmie wynosi ok. 10/12 tysięcy dolarów. Cała podróż trwała przeszło 8 godzin, a to oznacza, że angielski klub otrzymał rachunek opiewający na kwotę zbliżoną do 100 tysięcy dolarów.

Onana 19 stycznia wystąpił w meczu z Senegalem, lecz jego reprezentacja przegrała 1-3. W decydującym o awansie meczu Kamerun zmierzy się z Gambią. Spotkanie zostanie rozegrane 23 stycznia.