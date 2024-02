Manchester United wyda fortunę na dyrektora?

Dan Ashworth porozumiał się z Manchesterem United w sprawie pracy w tym klubie. Problem w tym, że Czerwone Diabły będą musiały zapłacić Newcastle United aż 20 milionów funtów, by dyrektor ten przeniósł się na Old Trafford.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Dan Ashworth

Manchester United chce nowego dyrektora sportowego

Ma zostać nim Dan Ashworth

Newcastle oczekuje za niego 20 mln funtów

Manchester United wyda 20 milionów na dyrektora?

Dan Ashworth dał się poznać w swoim fachu z bardzo dobrej strony. Znanego dyrektora sportowego do zmiany pracodawcy przekonał jednak nowy współwłaściciel Manchesteru United, Jim Ratcliffe.

Media donoszą, że Ashworth doszedł do porozumienia z Czerwonymi Diabłami w sprawie kontraktu. Problem w tym, że obowiązuje go nadal umowa z Newcastle United. Działacze Srok oczekują za swojego dyrektora aż.. 20 milionów funtów.

Manchester United nie chce podobno płacić tych pieniędzy. The Athletic donosi, że klub z Old Trafford będzie grać na zwłokę. Newcastle płaci bowiem Ashforthowi rocznie 2 miliony funtów plus dodatkowe bonusy. Tymczasem za negocjacje z United dyrektor ma być odsunięty od swoich obowiązków. „To powoduje, że prędzej czy później Sroki będą gotowe do zakończenia współpracy” – czytamy na łamach The Athletic.

Media spekulują jednocześnie, że Ashworth przejąłby stery w klubie dopiero wraz z początkiem nowego sezonu. Miałby jednak współodpowiadać za cele transferowe przy okazji letniego okienka.