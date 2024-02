Manchester United szuka nowego dyrektora sportowego. David Ornstein z "The Athletic" przekazał, że władze United skontaktowały się z Danem Ashworth'em, który pełnię tę funkcję w Newcastle United.

Manchester United ma dość przeciętną sytuację w tabeli Premier League, choć należy zaznaczyć, że “Czerwone Diabły” ostatnio nieco poprawiły wyniki. Ekipa z Old Trafford wygrała trzy mecze z rzędu, ale mimo to wciąż znajduje się poza strefą pucharową. To powoduje, że pozycja Erika Ten Haga nie jest w stu procentach pewna. W dodatku cały czas ciągną się rozmowy ws. przejęcia klubu.

Teraz okazuje się, że zmiany w klubie rozpoczną się szybciej. Chodzi konkretnie o stanowisko dyrektora sportowego. David Ornstein z “The Athletic” przekazał, że władze United skontaktowały się z Danem Ashworth’em, który piastuje takie stanowisko w Newcastle United. 52-latek wcześniej pracował m.in. w WBA i Brighton, gdzie osiągnął kapitalne wyniki. “Czerwone Diabły” za sprowadzenie Ashwortha do siebie będą musiały zapłacić ekipie “Srok”.

